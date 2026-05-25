A Salerno ritorna lo sceriffo: l’ex governatore campano Vincenzo De Luca è il grande favorito a ricoprire nuovamente la carica di primo cittadino (sarebbe la quinta volta dopo i mandati tra il 1993 e il 2001 e tra il 2006 e il 2015). Una candidatura ‘civica’ considerato il mancato appoggio, ufficiale, del Pd guidato in Campania dal figlio Piero (che però non ha presentato candidati) e dall’alleanza M5S e AVS che hanno lanciato il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Nel centrodestra in corsa Gherardo Maria Marenghi. L’eventuale ballottaggio nei comuni con più 15mila abitanti è in programma domenica 14 e lunedì 15 giugno.

Segui la diretta

Punti chiave

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE