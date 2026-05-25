Sfida tra Domenico Battaglia, candidato del Centrosinistra e Francesco Cannizzaro, candidato del Centrodestra. Reggio Calabria sceglie oggi il proprio sindaco dopo l’elezione in consiglio regionale di Giuseppe Falcomatà, di cui Battaglia aveva già preso il posto in qualità di facente funzioni. Ex sindaco e già deputato, Battaglia viene sostenuto da sei liste: Partito democratico, Battaglia Sindaco, Avs, Casa riformista (con socialisti repubblicani e membri di Italia Viva) e due liste civiche costruite da Giuseppe Falcomatà: Reset e La Svolta. Sono invece 12 le liste a sostenere l’altro principale candidato, Francesco Cannizzaro, appoggiato da Forza Italia, Cannizzaro sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa popolare, Democrazia cristiana, e le civiche Ogni giorno Reggio Calabria, Insieme si può, Reggio protagonista e Reggio futura. Classe 1982, ex consigliere e assessore di Santo Stefano in Aspromonte per una lista civica, consigliere provinciale, nonché deputato eletto nel 2018 nel collegio uninominale Calabria, diventando poi vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. Tra gli altri in corsa anche due candidati civici: Eduardo Lamberti e Saverio Pazzano. Alle 23 di ieri aveva votato il 48,36% degli aventi diritto, contro il 49,47% del 2020. Urne chiuse alle ore 15:00, di seguito gli aggiornamenti all’inizio dello spoglio.

Risultati elezioni Reggio Calabria

Ore 15:05 EXIT POLL OPINIO PER RAI, CANNIZZARO (CDX) 64-68% BATTAGLIA (CSX) 21-25%-

Urne chiuse alle ore 15:00, di seguito gli aggiornamenti all’inizio dello spoglio.

Ore 15:00 Urne chiuse, a breve i primi exit-poll

Redazione

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Luca Frasacco