Non solo le europee. In Italia sono andate in scena elezioni regionali e comunali, tra cui quella nella città di Firenze. Nel capoluogo toscano si sono sfidati Sara Funaro, candidata del centrosinistra, ed Eike Schmidt del centrodestra. In corsa anche Stefania Saccardi, candidata di Italia Viva e altre sigle, e Cecilia Del Re.

Risultati elezioni comunali Firenze, verso ballottaggio

Nel primo exit poll per le comunali di Firenze Funaro ha una forchetta tra il 42-46%, seguita dal candidato di centrodestra Schmidt con il 30-34%. Al terzo posto Stefania Saccardi e Cecilia Del Re, entrambe al 6-8%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

Anche per il secondo exit poll realizzato da Swg per la La7 si profila un ballottaggio fra Funaro, accredita fra il 40 ed il 44,5 per cento e Schmidt, che raccoglierebbe fra il 32,5 ed il 36,5 per cento dei consensi. Per la candidata di Italia viva, sostenuta da altri partiti, Saccardi, tra l’8 ed il 12 per cento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani