Il campo largo spiega le ali a Cagliari, dove Massimo Zedda dopo cinque anni di stop e per la terza volta conquista lo scranno più alto del Comune. L’ex sindaco dal 2011 al 2019 sostenuto da dieci liste si impone con oltre il 60% dei voti. “L’isola deve festeggiare: abbiamo conquistato la capitale della Sardegna”, ha detto sorridente la governatrice Alessandra Todde durante i festeggiamenti. “Ho sempre detto – continua Todde – che la strada giusta era quella della coalizione, l’ho difesa, anche in momenti in cui non era possibile trovare accordi, e i risultati di oggi dimostrano che il cammino che abbiamo intrapreso è quello giusto”.

Zedda, il campo largo vincente

Soddisfazione per il neo eletto: “Da subito inizieremo un lavoro insieme per avere un’amministrazione regionale in piena sintonia con quella del Comune di Cagliari e degli altri centri sardi, che potranno intraprendere un percorso di sviluppo per dare ai tanti ragazzi e ragazze sarde un cammino di libera scelta, quella di rimanere o andare via da quest’Isola. Rispetto al 2011 (suo primo mandato ndr), ci sono problemi differenti, veniamo da troppe crisi economiche, da troppe guerre, che hanno determinato anch’esse ulteriori crisi, e poi la pandemia, la drammatica situazione che hanno vissuto tante e tanti in tutto il pianeta, non si possono sottovalutare questi aspetti. Sono evidenti così come la questione della pulizia, e accanto a questi, perché non si può essere trascinati solo dalla quotidianità, serve mettere a sistema lo sviluppo futuro, con nuove occasioni di crescita”. In Sardegna, il campo largo si dimostra ancora vincente: “La buona politica, la presenza sul territorio sono fattori determinanti – continua Zedda -. Tenete presente che già alle europee c’è un dato di contro tendenza nell’Isola, positivo per il centrosinistra”.

I risultati definitivi

Zedda Massimo 43.268 60,29% – (Partito Democratico – progressisti – alleanza verdi e sinistra-possibile – sinistra futura – movimento 5 stelle – orizzonte comune – cagliari avanti – fortza paris-psi-pri – cagliari che vorrei – a innantis!)

Zedda Alessandra 24.561 34,22 – (Fratelli d’Italia – riformatori sardi – liberal democratici – forza italia – ppe – lega-pli – sardegna al centro – alleanza sardegna – partito sardo d’azione)

Farris Giuseppe 2.584 3,60% (civica 2024)

Ortu Claudia 716 1,00% – (cagliari popolare-pci-potere al popolo!)

Corda Emanuela 639 0,89 – (alternativa)

