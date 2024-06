“Buona sera a tutti! Sarà una lunga notte elettorale aspettando il responso delle urne delle Europee“. Questo l’esordio del primo commento alle elezioni europee di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva aspetta l’esito delle urne per quanto riguarda la lista di scopo degli Stati Uniti d’Europa. Secondo gli exit poll, la lista SUE potrebbe raggiungere un risultato che può variare dal 3,5% al 5% circa, secondo varie proiezioni. Quindi sembra quasi certa il superamento della soglia di sbarramento del 4%.

Elezioni europee: risultato Stati Uniti d’Europa, il commento di Renzi e l’attacco a Calenda

“Penso che il dato degli altri Paesi confermi una volta di più che aver dato vita alla lista Stati Uniti d’Europa sia stata una scelta politicamente coraggiosa e culturalmente sfidante. Come abbiamo detto in campagna elettorale siamo a un bivio: o l’Europa cambia o l’Europa muore”, ha scritto Renzi su X. “E basta dare un’occhiata a ciò che sta avvenendo in Francia o Germania per rendersi conto di quanto urgente e grave sia la sfida. Vedremo nelle prossime ore se i cittadini avranno premiato la nostra scelta consentendoci di rappresentarli a Strasburgo. Abbiamo scelto la costruzione di una lista generosa, aperta e senza veti, abbiamo rinunciato ai cognomi sui simboli, abbiamo detto che chi viene eletto andrà davvero a Strasburgo. Ora non ci resta che aspettare il verdetto del popolo sovrano con il sorriso di chi sa di aver fatto una scelta nell’interesse dei propri figli. Perché gli Stati Uniti d’Europa servono alle nuove generazioni, altrimenti il sogno europeo svanirà per sempre. I sovranisti – aiutati anche da chi ha tolto seggi ai riformisti per piccole invidie personali – sono contro l’Europa, mentre noi vogliamo rilanciarla. E faremo di tutto per riuscirci. Buona notte elettorale a tutti, amici. A dopo”, aggiunge.

Luca Sebastiani