Urne chiuse alle 23 di questa sera in Italia e dopo pochi minuti sono usciti i primi exit poll delle elezioni europee. Dalla mezzanotte le prime proiezioni. Risultati in alcuni casi importanti, tra conferme e sorprese, in attesa di dati certi. Dopo mesi di campagna elettorale, gli italiani si sono recati alle urne per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo. Seggi aperti dalle 15 di sabato 8 giugno alle 23, quindi domenica dalle 7 alle 23. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per la scadenza europea, oltre 17 milioni per le amministrative e 3,6 per il voto in Piemonte.

Cinque anni fa l’affluenza è stata del 54,50 per cento, in calo rispetto al 2014 (57,22%). Alle 19 di domenica 9 giugno l’affluenza su tutto il territorio nazionale è del 40,86 per cento: alle elezioni europee del 2019, l’affluenza alla stessa ora dello stesso giorno era stata del 43,8 per cento.

01:10 – Tajani esulta dopo sorpasso su Lega

Se glielo avessero detto un anno fa, dopo la morte di Silvio Berlusconi, probabilmente non ci avrebbe creduto neanche lui. Oggi AntonioTajani si gode il risultato di Forza Italia alle elezioni europee che si aggira intorno al 10%, superando di fatto la Lega di Matteo Salvini e diventando così la seconda forza di centrodestra dietro a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

01:08 – Ilaria Salis “è europarlamentare”

Le urne sono chiuse, i primi dati dalle elezioni europee stanno uscendo, ma c’è già una notizia sicura. Ufficiosa, non ufficiale. Ilaria Salis sarà europarlamentare grazie al buonissimo risultato di Alleanza Verdi e Sinistra. Le preferenze saranno da contare ancora, ma la docente arrestata in Ungheria è stata eletta. L’annuncio è arrivato direttamente dai leader della formazione, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno esultato per i risultati della lista che dovrebbe attestarsi oltre il 6%.

01:01 – Quinta Proiezione: margine d’errore dell’1%, campione 67%

Sale ancora Fratelli d’Italia nella quinta proiezione di Tecnè per Mediaset, con copertura del campione del 67% e margine di errore dell’1%. FdI cresce al 28,3%. Cala di poco il PD, al 23,7% mentre scende ancora M5s al 10,5%. Forza Italia, al 9.9% mentre la Lega torna all’8,5%. AVS consolida il suo dato, al 6,8%, mentre restano sotto la soglia di sbarramento del 4% sia Stati Uniti d’Europa (3,8%) che Azione (3,6%).

00:45 – Affluenza sotto al 50%

Alla chiusura dei seggi è del 49,49% l’affluenza alle urne per le Europee quando sono arrivati i dati di 54.238 sezioni su 61.650. Dunque, per la prima volta, per le Europee meno di un italiano su 2 è andato a votare.

GRAZIE! 🇮🇹@FratellidItalia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche. pic.twitter.com/uYHHm4Nm6S — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 9, 2024

00:33 – Seconda proiezione – Forza Italia punta il M5S, Azione e SUE sotto il 4%

Per la seconda proiezione realizzata da Swg per la La7 sulle elezioni europee, Fratelli d’Italia si attesta al 27,8 per cento delle preferenze, il Partito democratico al 23,4 ed il Movimento 5 stelle 10,6. Per Forza Italia il 10,1 per cento di voti, mentre la Lega si fermerebbe all’8,8 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra Italiana è al 6,8 per cento, mentre Azione raccoglierebbe il 3,8 per cento. Poco sotto Stati Uniti d’Europa con il 3,7 per cento. Per Pace terra e dignità il 2,2 per cento e per Libertà l’1,4 per cento. La copertura del campione e’ del 33 per cento con un margine di errore statico dello 0,6 per cento.

Il margine d’errore è del 2,3%, dunque è ancora tutto in gioco, soprattutto per i partiti a ridosso della soglia di sbarramento del 4%.

00:02 – Prima proiezione, tonfo Cinque Stelle, Calenda e Renzi sotto 4%.

Le prime proiezioni (voti veri) del Consorzio Opinio Italia per Rai, Fratelli d’Italia 27,7%; Partito Democratico 23,7%; MoVimento 5 Stelle 11,1%; Forza Italia-Noi Moderati 10,5%; Lega 8%; Alleanza Verdi Sinistra 6,6%. La copertura è dell’8%. Questi gli altri partiti: Stati Uniti d’Europa 4%; Azione-Siamo Europei 3%; Pace, Terra e Dignità 2,5%; Libertà 1,6%; Alternativa Popolare 0,5%. Altri 0,8%

Secondo la proiezione di Swg per La7, Fdi è al 27,5%, Pd al 23,2%, Movimento 5 Stelle al 10,8%, Forza Italia-Noi Moderati al 10%, Lega all’8,6%, Avs 6,9%, Azione 4%, Stati Uniti d’Europa al 3,8%,.

23:47 – Piemonte, Cirio avanti sulla soglia del 50%, Gianna Pentenero più dietro

Nel primo exit poll per le regionali in Piemonte Cirio è al 50-54%, Pentenero è al 34-38. Disabato è tra il 7 e il 9%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

23:45 – Comunali Bari, Leccese e Pd più forti della gogna, verso ballottaggio

Seggi chiusi a Bari e spoglio al via solo per quanto riguarda le elezioni europee. Per le comunali invece si dovrà attendere le 14 di lunedì 10 giugno. Nel frattempo però sono stati diffusi i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai che vedono in testa il delfino del sindaco uscente Antonio Decaro (candidato al parlamento Ue). Vito Leccese (Pd) è dato tra il 42 e il 46% mentre il rivale di centrodestra Fabio Romito si attesterebbe tra una forbice compresa tra il 31 e il 35%.

23:36 – Secondo Instant poll: testa a testa Fi-Lega e SUI-Azione

Per il secondo instant poll realizzato da Swg per la La7 sulle elezioni Europee, Fratelli d’Italia avrebbe raccolto fra il 26 ed il 30 per cento delle preferenze, il Partito democratico fra il 21,5 ed il 25,5, ed il Movimento 5 stelle fra il 10 ed il 14 per cento. Per Forza Italia una forbice di voti fra l’8,5 ed il 10,5 per cento, mentre la Lega si fermerebbe fra l’8 e il 10. Alleanza Verdi e Sinistra Italiana è accredita fra il 4,5 ed il 6,5 per cento, mentre Stati Uniti d’Europa raccoglierebbe fra il 3 per cento ed il 5 per cento, così come Azione.

23:18 – YouTrend: ecco le stime dei seggi, 22 per Fd1, 5 per Sue, zero per Azione

Secondo una prima stima di YouTrend per Sky Tg24, Fratelli d’Italia conquista 22 seggi al parlamento europeo, contro i 18 del Pd. Il Movimento 5 Stelle porterebbe a casa 10 seggi, Forza Italia e Lega 7, Avs 6, Sue 5, Svp 1. Nessun seggio, secondo le prime stime, per Azione.

23:07 – Meloni al 26,5%, Schlein fa crescere Pd. Debacle Conte

Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26,5%, seguito dal Pd con il 23%. Sono i dati instant/Previsione Youtrend – Sky TG24. Terzo partito è il Movimento 5 Stelle con il 12,5%. Nel centrodestra, Fi al 9,5% si posiziona davanti alla Lega che raggiunge il 9%. Per gli altri schieramenti, Avs al 5,5%, Sue 4,5% e Azione al 3,5%.

23:02 – Exit Poll: Fdi e Pd in testa, crolla M5S, testa a testa Lega-Forza Italia. Renzi e Calenda lottando per lo sbarramento

Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26-30%, seguito dal Pd con il 21-25%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Terzo partito è M5s con un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, Fi con l’8,5-10,5 si posiziona di misura davanti alla Lega (8-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5 e il 7%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5. Pace, Terra e Dignità 1-3%, Libertà 0,0-2,0. Alternativa Popolare 0,0 – 1,0, Altre 0,0 – 2,0.

Macron sconfitto scioglie il Parlamento e convoca elezioni il 30 giugno

Ha preso atto della sconfitta nelle elezioni europee e sciolto subito il Parlamento. Immediata la reazione del Presidente Francese b, uscito appena sconfitto dalle europee con un distacco di 16 punti della sua Valérie Hayer, capolista di Renaissance rispetto a Jordan Bardella, delfino di Marine. Un 32% contro il 16%, che ha regalato una vittoria sorprendete all’ultra destra, la quale non ha perso occasione per chiedere a Macron di intervenire: “è indebolito da una sconfitta senza precedenti – aveva detto Bardella subito dopo gli exit poll – per questo chiediamo lui di convocare nuove elezioni”.

von der Leyen esulta: “Il Ppe ha vinto, fermeremo gli estremisti di sinistra e destra”

È una Ursula von der Leyen raggiante quella che commenta i primi risultati delle elezioni europee in Germania e in tutto il continente. La presidente della Commissione Ue, alla ricerca di un secondo mandato, ha parlato dopo le prime proiezioni del voto che danno il Partito Popolare europeo in netto vantaggio e primo gruppo in Europa.

Le prime proiezioni

Diffusa anche la prima proiezione di Europe Elects, con i primi risultati dai sei Paesi. Il Partito Popolare Europeo, gruppo sostenuto in Italia da Forza Italia, è avanti con 184 seggi (+6 rispetto a quelli attuali), i Socialisti e democratici (S&D, sostenuti dal PD) a 136 (-4), i liberali di Renew Europe (Azione, Italia Viva) a 88 (-14). I conservatori di Ecr (Fratelli d’Italia) avrebbero 73 seggi (+5). Crescerebbe anche l’estrema destra di Id (Lega) con 67 seggi ed un +8; in calo Verdi/Ale (56, -16), e la Sinistra (36, -1). Così i non iscritti guadagnerebbero 31 seggi, si porterebbero ad 80 e diventerebbero il quarto gruppo.

