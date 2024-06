Le urne sono chiuse, i primi dati dalle elezioni europee stanno uscendo, ma c’è già una notizia sicura. Ufficiosa, non ufficiale. Ilaria Salis sarà europarlamentare grazie al buonissimo risultato di Alleanza Verdi e Sinistra. Le preferenze saranno da contare ancora, ma la docente arrestata in Ungheria è stata eletta. L’annuncio è arrivato direttamente dai leader della formazione, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno esultato per i risultati della lista che dovrebbe attestarsi oltre il 6%.

Ilaria Salis europarlamentare, il trionfo di Avs

“Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali. Abbiamo fatto bene ad agire. Ilaria Salis da stasera è un europarlamentare”. A dirlo è il leader di Sinistra Italiana Fratoianni al comitato elettorale di Avs a Roma. “Da qui mandiamo un grande abbraccio a Ilaria, la battaglia per la democrazia comincia oggi ma sarà ancora più forte”, ha aggiunto il portavoce di Europa Verde Bonelli, parlando della donna accusata di aver picchiato esponenti neonazisti a Budapest.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani