Non solo le europee. In alcune regioni e città si è votato anche per le elezioni locali, tra comunali e regionali. In Piemonte i primi exit poll premiano il governatore uscente Alberto Cirio, di centrodestra, contro la sfidante di centrosinistra Gianna Pentenero.

Risultati elezioni Piemonte, exit poll

Nel primo exit poll per le regionali in Piemonte Cirio è al 50-54%, Pentenero è al 34-38. Disabato è tra il 7 e il 9%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

Secondo invece gli instant poll di Swg per La7, Cirio è dato tra il 50,5 e il 54,5%, Giovanna Pentenero, tra il 36 e il 40%, Sarah Disabato, M5s, tra 5,5-9,5%, altri candidati tra l’1 e il 3%.

