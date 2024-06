Umberto Bossi è recato a votare presso la scuola di via Fabriano, nelle vicinanze di via Bellerio a Milano, questa mattina, accompagnato dal figlio Renzo.

Il fondatore della Lega Nord – nonostante fosse atteso nel pomeriggio – ha anticipato il voto per evitare la folla di giornalisti, dopo che è emerso il suo sostegno a Marco Reguzzoni, candidato indipendente del Comitato Nord nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest.

La Lega tradita

La notizia che non avrebbe votato per la Lega ha sorpreso molti. Il fondatore del Carroccio, che 40 anni fa creò il partito con l’intento di essere “il sindacato del nord”, ha deciso di sposare per la prima volta la causa forzista. «Perché la Lega è stata tradita», come ha dichiarato negli scorsi giorni. Fonti vicine a Bossi indicano che anche la candidatura di Vannacci ha avuto un forte impatto sulla sua decisione.

