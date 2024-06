Un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa. Il Pd di Elly Schlein e degli amministratori (Bonaccini e Decaro su tutti) conquista quasi il 24% delle preferenze, assottiglia il distacco da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (sopra di 4 punti percentuali) e si afferma soprattutto al Centro e al Sud, primeggiando in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Campania e Basilicata.

Un risultato che consente ad Elly Schlein di marcare ulteriormente le posizioni di forza all’interno della coalizione di centrosinistra dove il Movimento 5 Stelle è ancora una volta crollato, racimolando poco più del 10% e dove si fa strada l’Alleanza Verdi-Sinistra di Bonelli e Fratoianni che sfiorano il 7% delle preferenze.

Schlein è raggiante ma allo stesso tempo non perde di vista il suo reale obiettivo, le politiche del 2027. Dal Nazareno sono da poco passate le due di notte e la giovane segretaria lancia un messaggio diretto ai suoi alleati, rapidi e spietati a mollarla in Puglia dopo il caso Bari (ma anche qui il candidato dem Leccese è avanti negli exit poll e andrà con ogni probabilità al ballottaggio con Romito del centrodestra, con buona pace di Laforgia (Conte, Bonelli e Fratoianni).

“Testardamente unitari”

“Da domani continueremo le nostre battaglie sentendo ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno affidato, quella di costruire l’alternativa a questo Governo. Il voto delle forze di opposizione supera quello della maggioranza al governo, continueremo a essere testardamente unitari“. Un messaggio diretto quello di Schlein ai suoi alleati chiamati adesso a supportare il Pd a partire proprio dal ballottaggio nel capoluogo pugliese.

Pd leader di Socialisti e Democratici in Europa

Tornando al risultato ottenuto alle europee, Schlein spiega: “Se le proiezioni saranno confermate questo è un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Fdi e Meloni si restringe e questo era uno dei nostri obiettivi”. “A livello europeo il partito socialista europeo tiene, come era nostro obiettivo non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo S&D al Parlamento Europeo. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento Ue all’interno del Partito socialista”. La partita è con i socialisti spagnoli di Sanchez che hanno conquistato 20 eurodeputati. Il Pd potrebbe arrivare a 22 seggi, ottenendo così la presidenza del gruppo.

“Vediamo un dato di astensionismo che ci impegna ancora di più e a me per prima, che non sono mai stata una che si vede solo in campagna elettorale. Dico che già da domani continueremo a fare questa campagna tra le persone per riuscire a riavvicinare alla politica e per rafforzare in questo modo la nostra democrazia” ha aggiunto Schlein.

