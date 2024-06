“Chi cambia bandiera, lo considererei un traditore”. Parole del generale Roberto Vannacci che ha commentato così la notizia delle scorse ore del possibile voto di Umberto Bossi a Forza Italia e non alla Lega. Lo storico fondatore del Carroccio avrebbe preferito votare il partito di Antonio Tajani, piuttosto che quello guidato da Matteo Salvini. Vannacci è durissimo, almeno dal punto di vista personale, contro Bossi. Sullo sfondo i risultati delle elezioni europee.

Caos Lega, Vannacci contro Bossi

Commentando al telefono a LaPresse il risultato delle elezioni europee, il generale Vannacci ha risposto alla domanda sulle presunte volontà del fondatore della Lega. “Bossi? Non essendo un politico non so valutare dal punto di vista politico, dal punto di vista personale queste persone che cambiano faccia in base al vento mi sa di tradimento. Se avessi un amico che di punto in bianco cambia bandiera lo considererei un traditore: questo è un punto di vista personale, dal punto di vista politico lascio esprimere il segretario del partito”.

Caos Lega, Vannacci eletto all’Europarlamento

“Il risultato non ce l’ho ancora ma ho delle proiezioni parziali che mi vedono molto votato e sono soddisfatto di questo. Poi vedremo alla fine i dati consolidati” ha detto Vannacci, commentando le notizie sul suo risultato personale. Ma la notizia è che il militare sarà eletto come eurodeputato.

