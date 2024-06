Seggi chiusi a Bari e spoglio al via solo per quanto riguarda le elezioni europee. Per le comunali invece si dovrà attendere le 14 di lunedì 10 giugno. Nel frattempo però sono stati diffusi i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai che vedono in testa il delfino del sindaco uscente Antonio Decaro (candidato al parlamento Ue). Vito Leccese (Pd) è dato tra il 42 e il 46% mentre il rivale di centrodestra Fabio Romito si attesterebbe tra una forbice compresa tra il 31 e il 35%.

Michele Laforgia, candidato di M5s e Sinistra Italiana, due partiti che hanno rotto l’alleanza con i Dem dopo le inchieste giudiziarie che hanno provato a destabilizzare l’operato di Decaro, ha una forchetta tra il 20-24%.

Stando invece al primo instant poll realizzato da Swg per la La7 delle elezioni comunali a Bari, Vito Leccese avrebbe ottenuto consensi fra il 43,5 e il 47,5 per cento. Fabio Romito, candidato del centrodestra, si attesterebbe fra il 30,5 e il 34,5 mentre Michele Laforgia, candidato del Movimento 5 stelle, avrebbe raccolto fra il 19 ed il 23 per cento.

In base a questi dati si andrebbe al ballottaggio tra Leccese e Romito.

