La cronaca giudiziaria si intreccia ancora una volta con le vicende del campo largo in Puglia. È indagato per truffa ai danni dell’Ue Alessandro D’Adamo, assessore al Bilancio del Comune di Bari. D’Adamo è accusato di frode ai danni dell’Ue e falsa fatturazione. In particolare, al centro dell’inchiesta ci sono presunti atti illeciti per l’ottenimento di finanziamenti connessi ai fondi Garanzia Giovani. Decaro ha subito revocato l’incarico all’assessore.

“Di fronte a questo ultimo scandalo giudiziario non mi pronuncio, lascio che lo facciano i gruppi dirigenti del Pd”, commenta Giuseppe Conte. Mentre la Procura di Bari ha inviato alla Commissione parlamentare antimafia gli atti di un’inchiesta, poi archiviata, in cui Decaro fu tirato in ballo per un presunto incontro con il fratello di un boss avvenuto più di dieci anni fa. I documenti sono stati però secretati e i membri della commissione parlamentare non potranno divulgarne il contenuto, né ritirarne una copia.

