È una Ursula von der Leyen raggiante quella che commenta i primi risultati delle elezioni europee in Germania e in tutto il continente. La presidente della Commissione Ue, alla ricerca di un secondo mandato, ha parlato dopo le prime proiezioni del voto che danno il Partito Popolare europeo in netto vantaggio e primo gruppo in Europa.

Europee, von der Leyen esulta per la vittoria del Partito Popolare

Il Partito popolare è “la più grande forza al Parlamento europeo e nessuna maggioranza potrà essere formata senza il Ppe. Costruiremo un bastione contro gli estremisti da sinistra e da destra. Li fermeremo“, ha detto durante la serata elettorale del partito allo Stanhope hotel a Bruxelles. “Abbiamo vinto le elezioni europee, siamo il partito più forte, ancora di stabilità, e questo è un grande messaggio” ha rimarcato la leader europea.

EU27 (European Parliament election), Europe Elects result projection at 6:22 PM CEST: Seats (8/27 states with post-election data) Centre-right EPP: 186 (+8)

Centre-left S&D: 136 (-4)

Liberal RE: 89 (-13)

National-conservative ECR: 73 (+5)

Right-wing ID: 67 (+8)

Greens/EFA: 55… pic.twitter.com/1vYNfsF9QR — Europe Elects (@EuropeElects) June 9, 2024

Elezioni europee, il futuro dell’Europa con von der Leyen

Von der Leyen ha poi parlato della campagna elettorale, sottolineando come sia stata “una delle esperienze migliori e più belle della mia vita politica. Ho visto un livello elevatissimo di fiducia nei confronti del nostro partito in Europa“. I suoi sostenitori intanto la acclamavano con cori. “Quello che i cittadini si aspettano da noi è che sapremo realizzare un’Europa forte”, ha aggiunto la presidente della Commissione e Spitzenkandidat del Ppe. “Stasera dobbiamo celebrare il nostro successo il più possibile, trascorriamo una bella e lunga notte, ma da domani dobbiamo lavorare per l’Europa, per i cittadini europei”, ha concluso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani