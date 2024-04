Difficile dire cosa sia l’Europa per l’elettore italiano: per cosa voterà, a giugno? Per il sostegno all’Ucraina e un esercito europeo? Per nuove politiche di bilancio e un’intesa sul debito comune? Per un rinnovato impulso in tema di green economy? Per sostenere o per respingere l’accordo raggiunto sulle politiche di accoglienza? Non si sa. I primi a non saperlo sono proprio gli elettori. Di qui all’appuntamento elettorale mancano ancora un paio di mesi, ma che l’agenda della politica italiana si sposti su queste tematiche è improbabile. Nonostante siano, con tutta evidenza, cruciali per le nostre vite e per il nostro futuro.

La questione morale

Nel centrosinistra, tutto gira in queste settimane intorno alla sempiterna questione morale. È la questione morale che definisce, agli occhi dell’opinione pubblica, l’identità dei partiti, non le posizioni assunte in politica estera, oppure il giudizio dato sul nuovo patto in materia di asilo e migrazione. Eppure, Pd e Cinque Stelle, cioè i due principali coltivatori del fantomatico Campo Largo, su questi argomenti hanno linee parecchio divergenti. Il Pd, ad esempio, si riconosce in una posizione tradizionalmente atlantista; Giuseppe Conte liscia volentieri il pelo ai pacifismi nostrani