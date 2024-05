È stata disposta la vigilanza generica radiocontrollata per Francesca Fagnani. La nota giornalista e conduttrice televisiva aveva denunciato di essere stata minacciata, dopo l’uscita del suo libro ‘Mala Roma Criminale‘. Ieri pomeriggio, secondo le indiscrezioni, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura a Roma ha stabilito che la giornalista sia controllata in maniera più attenta dalle forze dell’ordine.

Francesca Fagnani sotto scorta? La vigilanza alla giornalista

Il comitato ha disposto una Vgr, acronimo di Vigilanza Generica Radiocontrollata, nei luoghi frequentati dalla conduttrice. In pratica. una pattuglia delle forze dell’ordine compirà dei passaggi sotto la casa di Fagnani e anche nei pressi dei luoghi di lavoro. Era stata la stessa giornalista, compagna di Enrico Mentana, a denunciare le minacce dal mondo della criminalità dopo la pubblicazione del romanzo, in cui si parla anche del boss della camorra Michele Senese, detto ‘O pazzo.

Luca Sebastiani