Il suo format è un po’ come la penna “Bic”: “Se una cosa funziona bisogna migliorarla e non cambiarla”. Francesca Fagnani presenta il nuovo ciclo di puntate di ‘Belve‘ in onda dal prossimo 2 aprile, in un’intervista al Corriere della Sera. “Lo spirito della trasmissione resterà immutato – promette – ironico, non cattivo”. Si parte con Carla Bruni e Matteo Salvini, uno dei pochi politici che hanno accettato l’invito alla trasmissione, assieme a Matteo Renzi, e – in tempi non sospetti – a Giorgia Meloni, ma nella nuova stagione sono attesi anche molti personaggi dello spettacolo. “Loredana Berté ha detto sì. È la più grande rockstar, insieme alla Nannini. Mi piace molto come donna, ha tanti registri e ora poi si vuole più bene”, preannuncia la giornalista, che ospiterà nel suo sgabello anche Antonella Clerici, mentre “continua a dire di no Emma Marrone“. Assente anche Enrico Mentana, suo compagno, su cui scherza: “Non mi pare che intervistare i fidanzati porti bene”.

Fedez, l’ospite più atteso di Belve

Ma l’intervista più attesa sarà certamente quella con Fedez. Il dialogo a tu per tu con il rapper sarà registrato domani, mercoledì 27 marzo e – così come preannunciato dall’AdnKronos – “sarà una conversazione aperta, senza il rischio di fare scena muta su nulla”. “Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, ricorda la Fagnani, “poi, a seguito delle polemiche post Festival di Sanremo è saltato tutto. È stata la Rai a bloccare la sua partecipazione e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo”. Potrebbe essere l’occasione per parlare della crisi con Chiara Ferragni, con la conduttrice che smentisce le voci circolate circa la diffida dell’influencer sul tema divorzio: “A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi parleremo anche di vita privata, e sono fiduciosa sul fatto che Federico sarà collaborativo”. L’impressione è che nessuno sarà risparmiato; intanto la giornalista ha annunciato che a fine aprile uscirà il suo libro, dedicato alla criminalità romana: “Ho messo a frutto il lavoro di questi anni”, tema di cui si è occupata assieme a quello delle carceri, portato anche nel suo monologo a Sanremo: “Le ho visitate e sono luoghi di grande dolore”.

Redazione

Luca Frasacco