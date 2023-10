E’ sicuro di aver alzato un polverone sul calcio, “sto spaccando l’Italia“. E’ sicuro che nell’inchiesta in corso alla procura di Torino, i calciatori coinvolti sono altri 10 oltre a quelli già finiti nel mirino dei pm (Fagioli, Tonali e Zaniolo, ufficialmente indagati, e Zalewsky chiamato in causa ma che non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla procura e, di conseguenza, la Roma ha annunciato azioni legali). E’ un fiume in piena Fabrizio Corona, ex re de paparazzi, che da poche settimane è tornato un uomo libero dopo anni di carcere e domiciliari. E’ raggiante mentre lancia il suo nuovo sito di informazione, Dillingernews, che dopo il ‘botto‘ all’esordio ha già mandato in crisi i suoi server che non si aspettavano un simile traffico di utenti.

Per Corona e la sua ‘banda‘ alla guida del giornale online, è in atto una rivincita, una rivalsa contro quel mondo del calcio che l’ha spedito in carcere, dopo le indagini per estorsione nei confronti dei calciatori, e contro il mondo della stampa che in passato l’avrebbe massacrato (anche se noi del Riformista più volte siamo stati garantisti con lui). Garantismo che oggi Corona non conosce e, raggiante, rivela nomi (anche di persone non indagate al momento) e altri dettagli di una inchiesta che potrebbe sì scuotere il mondo del calcio ma che, al momento, è nella sua fase primordiale e quindi bisognerebbe aspettare prima di sbilanciarsi in giudizi, alimentando una gogna che ha già fatto in passato vittime eccellenti: da Mimmo Criscito e Beppe Signori, poi usciti indenni dai lunghi processi giudiziari. Anche contro l’ex difensore del Genoa ci fu un blitz show a Coverciano da parte dei finanzieri, poi ci fu l’esclusione dagli Europei, infine l’assoluzione…

Insomma Corona sta facendo agli altri quello che non voleva subire. Ma la memoria è corta. Il tempo no, quello è galantuomo, e negli anni capiremmo davvero se questi giovani, ricchi e promettenti calciatori hanno commesso irregolarità così gravi. Al momento, secondo l’ex re dei Paparazzi, i calciatori coinvolti sarebbero una quindicina, “5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine“. In una intervista al Corriere della Sera, Corona anticipa che le squadre di calcio coinvolte sarebbero “cinque, sei”, ma dice di non poter fare i nomi dei club “altrimenti vengo indagato”. Sull’informazione di garanzia consegnata dalla polizia a Coverciano a Niccolò Zaniolo e Sandro Tonali, afferma: “Non sarebbero mai andati lì se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell’Italia. Stiamo facendo praticamente due inchieste parallele. Questa è la prima volta che lavoro con la Procura diciamo non da infame, ho fatto sette anni di galera“.

Corona annuncia che la prossima settimana farà uscire altre novità sul caso. “Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo, subito dopo la partita (Inghilterra-Italia. ndr). Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie”. Per Corona sarebbero coinvolti altri giocatori della nazionale e “ci sono anche i presidenti. Sai qual è il problema? Che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema… giocano prima alle slot, a blackjack, poi le bische e diventano vittime della malavita. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della B”.

Nel corso dell’intervista Corona svela che “la nostra fonte delle notizie… è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato… lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca“. L’intervista alla fonte verrà diffusa martedì prossimo, annuncia, sempre su Dilligener. Un sito che dopo pochi giorni varrebbe “un milione di euro”. “In una settimana siamo diventati punto di riferimento per tutta l’informazione. Oggi in Italia ci sono solo due cose: Hamas e questa… e questa l’ha fatta la banda Dillinger… siamo dei fuorilegge dell’informazione che rischiano la vita” conclude con un pizzico (giusto per essere garantisti) di ego.

