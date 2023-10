Dopo il coinvolgimento di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, indagato dalla procura di Torino per scommesse illecite, sono stati notificati atti di indagine a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I due calciatori hanno appreso la notizia mentre erano in ritiro con la Nazionale presso il centro federale di Coverciano. Al raduno degli Azzurri si sono presentati dei rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno avuto un colloquio con i due ragazzi, accompagnati dal capo delegazione Buffon.

È stata la Federcalcio con una nota a informare degli sviluppi, sottolineando come “a prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi”.

Tornano quindi a casa Tonali e Zaniolo, i due calciatori italiani che giocano in Inghilterra, dopo che già nel pomeriggio i loro nomi erano stati accostati al caso scommesse da Fabrizio Corona, ascoltato in questura come persona informata dei fatti. Lo stesso Corona non risulta indagato.

