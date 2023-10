Dopo aver riportato per primo le notizie del presunto coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo nel mondo delle scommesse calcistiche, e aver tirato in ballo il nome di Zalewski, Fabrizio Corona ha smesso di svelare altre novità – attraverso il suo sito Dillinger News – sul caso che sta scuotendo il calcio italiano.

“Ho altri nomi ma non li farò al Corriere della Sera – aveva dichiarato in una chiamata registrata e diffusa sui social tra lui e un giornalista del principale quotidiano nazionale -, non li farò ai giornali. Se Cairo vuole l’esclusiva deve darmi 300.000 euro”.

Una cifra stellare, ovviamente non arrivata, ma in qualche modo l’esclusiva è stata venduta. Domani sera l’ex agente dei paparazzi sarà ospite di Nunzia De Girolamo nel programma ‘Avanti Popolo’ su Rai 2, uno dei tanti che sta soffrendo il calo di share dopo la ristrutturazione della rete pubblica del governo Meloni. Al debutto è arrivato ultimo fra i talk di informazione con il 3,6%: da qui la decisione di tentare la scalata ingaggiando Corona.

Una scelta che stando a quanto riportato da Repubblica non va giù alla consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria, pronta a chiedere chiarimenti all’ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi.

In settimana, inoltre, il deputato Angelo Bonelli depositerà un’interrogazione urgente per sapere se offrire visibilità a una persona condannata in via definitiva dalla Cassazione è in linea con il contratto di servizio, se e perché si ritiene che sia un modello da proporre, e per chiedere con precisione a quanto ammonti il cachet

Quanto sarà pagato Corona dalla Rai in ‘Avanti Popolo’

In attesa di sapere con esattezza quanto la Rai pagherà Corona per dare – a quanto risulta – notizie in esclusiva in trasmissione, il quotidiano ricorda che tempo fa ha già incassato 12.000 euro per farsi intervistare da Mara Venier, e altrettanti per essere ospitato in “Belve” di Francesca Fagnani, svelando che il compendo di martedì sera, secondo quanto assicurato dall’ufficio stampa Rai, si assesterebbe gli 8 e i 10mila euro.

