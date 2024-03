A ottobre la sua partecipazione al programma ‘Belve’ di Francesca Fagnani, era stata negata. Ma i tempi – si sa – cambiano in fretta. Appena sei mesi dopo, quell’invito che la conduttrice aveva inoltrato a Fedez e che come svelato dalla stessa giornalista non era stato ritenuto opportuno dalla Rai, arriva finalmente il via libera di Viale Mazzini. E l’occasione (anche per gli ascolti) è ghiotta, specialmente dopo la fine della storia d’amore con Chiara Ferragni.

Fedez a Belve il prossimo 2 aprile

Nella nuova edizione del programma, il prossimo 2 aprile su Rai 2, Fedez ci sarà. La puntata sarà registrata il prossimo 27 marzo e risponderà alle domande – dirette – di Fagnani «senza fare scena muta su nulla». Un’intervista, preannunciano fonti dell’AdnKronos, vera e senza filtri, con il rapper pronto a dire «quello di cui ci sarà bisogno.

L’opportunità per fare chiarezza

Il paragone è facile: meno di due settimane fa Chiara Ferragni era stata ospite a ‘Che tempo che fa’ da Fabio Fazio. Al centro della sua intervista il ‘Pandoro Gate’, ma i motivi della rottura con il marito non erano stati divulgati. “Abbiamo avuto tante crisi – ha ammesso l’influencer -, ma questa è un po’ più forte”. Fedez da settimane ha lasciato la nuova casa a CityLife, dove la famiglia si era appena trasferita, tornando in zona Navigli, dove aveva già vissuto da single.

Intercettato più volte, nei giorni scorsi, Fedez non si è mai sbottonato né sulla sua vita privata né tantomeno sui problemi legali della moglie. Forse, tra le tante voci e notizie false diffuse, l’invito della Fagnani sarà un’opportunità per fare chiarezza. O lanciare un messaggio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco