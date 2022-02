Domani mattina alle 10 la Funzione Pubblica Cisl della Campania e di Napoli e la Fials manifesteranno di fronte al palazzo della Regione e chiederanno di essere ricevuti dalla Giunta affinchè venga scongiurato il rischio di 41 licenziamenti all’interno del gruppo Serapide, che si occupa di assistenza ai malati con problemi psichiatrici, autistici e riabilitativi. Sarà presente il leader regionale della FP Cisl Lorenzo Medici.

La vicenda ha preso inizio a dicembre scorso quando sono cessati i contratti di appalto con la Asl Na/2 per le strutture sanitarie intermedie Iside, Dedalo e Osiride. Poco dopo, sono iniziate le procedure che si concluderanno giovedì 24 con il licenziamento, nonostante la disponibilità espressa dalla società capogruppo di voler avviare 3 nuove strutture (Horus, Villaricca Riabilitazione e Via Campania 223) con oltre 80 posti letto complessivi, sufficienti a ricollocare il personale alla prese con la scadenza del 24.

L’incontro tra il sindacato e il direttore amministrativo dell’Asl Napoli 2 Francesco Balivo per sollecitare l’accreditamento e l’autorizzazione non ha dato alcun esito. Anzi: “Abbiamo espresso – dicono le OOSS – le nostre preoccupazioni per il pesante disagio che può comportare al malato disabile e per l’impossibilità di effettuare terapie riabilitative senza l’assistenza familiare in loco, ma il dirigente ci ha risposto in modo arrogante ed inaccettabile”.

© Riproduzione riservata

Redazione