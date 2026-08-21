Ancora una volta lo sport aiuta a farci riflettere. Non solo sul piano dell’impegno agonistico, ma anche dal punto di vista sociale e politico. In questo caso il compito è svolto dal nuoto tutto italiano che ha trovato una nuova stella, e il suo nome è Sara Curtis. Con una prestazione straordinaria in vasca, la giovane atleta si è imposta ai vertici della disciplina, regalandoci non solo una medaglia d’oro e tempi da record agli europei di nuoto, ma anche un momento di profonda riflessione sul significato dell’identità moderna. Nata in provincia di Cuneo, Sara incarna la generazione dei nuovi italiani: ragazzi nati, cresciuti e formatisi nel nostro Paese, capaci di portarne la bandiera sul gradino più alto del podio mondiale.

​La sua vittoria, fatta di bracciate furiose, disciplina di ferro e una classe cristallina, va ben oltre il dato puramente sportivo. È la risposta più concreta, brillante e inconfutabile a una narrazione ideologica che da tempo cerca di dipingere la diversità e l’incrocio di culture come una minaccia, una perdita di identità o, peggio, un fattore di decadimento.

​Tra i principali sostenitori di questa visione c’è Roberto Vannacci, il quale nel suo controverso libro “Il mondo al contrario” e nelle sue successive uscite pubbliche ha reiterato l’idea che la somiglianza etnica e la purezza culturale siano i requisiti fondamentali per rappresentare la “normalità” o l’italianità. Secondo questa prospettiva, le origini plurali sarebbero un elemento di disturbo, un’anomalia da guardare con diffidenza.

​La realtà dei fatti, tuttavia, smonta bruscamente questa teoria. Il successo di Sara Curtis dimostra esattamente il contrario: l’incontro tra culture non è un elemento di debolezza, bensì un straordinario motore di progresso vincente.

La ricchezza dell’ibridazione ​nello sport, così come nella scienza, nell’arte e nell’economia, le società più dinamiche e vincenti sono sempre state quelle capaci di accogliere, integrare e valorizzare le influenze più diverse. La storia umana è un continuo processo di contaminazione. L’idea di un’identità statica e “pura” è un mito storiografico prima ancora che sociologico.

​Nel percorso di vita e di atleta di Sara Curtis si fonde la determinazione di una storia familiare d’emigrazione e riscatto con la grande scuola della tradizione natatoria italiana. Questa sintesi non crea una spaccatura, ma un’energia nuova. Il patrimonio culturale di chi vive a cavallo tra più mondi sviluppa una resilienza, una flessibilità mentale e una ricchezza di prospettive che diventano un valore aggiunto inestimabile nel momento della competizione.

​Quando Sara sale sul blocco di partenza, porta con sé la sua storia unica. Quando tocca per prima la piastra cronometrica, l’inno di Mameli suona per tutti. La sua vittoria dimostra che l’italianità non è un dato genetico o un colore della pelle, ma un senso di appartenenza, un percorso condiviso e un contributo concreto al bene comune.

​Il progresso si misura sui risultati, non sui pregiudizi. ​Mentre la retorica dell’esclusione continua a proporre modelli anacronistici basati sulla paura dell’altro, il mondo reale si muove in un’altra direzione. Le nazioni che prosperano nel XXI secolo sono quelle che sanno attrarre e coltivare i talenti, indipendentemente dalla loro provenienza genealogica. Rifiutare l’incrocio culturale significa condannarsi all’immobilità e alla sterile decadenza.

​Le parole e i teoremi ideologici di Vannacci crollano di fronte alla concretezza del cronometro. Il tempo stampato sul tabellone non mente, non fa politica e non chiede il certificato di nascita dei nonni. Dice semplicemente chi è la più forte. E lei Sara la più forte, una ragazza cresciuta nelle vasche piemontesi, con il cuore diviso tra due sponde del Mediterraneo e il tricolore sul petto. “Essere nata da due culture diverse è il mio grande arricchimento e la mia forza più grande” dice Sara.

​La sua vittoria è un invito a guardare al futuro con occhi diversi. Ci ricorda che il progresso sportivo, sociale e culturale non nasce dalla chiusura dentro i propri confini, ma dall’apertura al mondo. È la dimostrazione che l’Italia del futuro è già qui, è più forte, più veloce e straordinariamente plurale. E non ha nessuna intenzione di tornare indietro.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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