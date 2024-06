Satnam Singh poteva essere salvato. Il bracciante indiano di 31 anni morto in provincia di Latina dopo aver perso un braccio è stato scaricato in strada dai responsabili dell’azienda agricola dove lavorava. Da irregolare. Per questo, dopo l’incidente che gli ha causato l’amputazione dell’arto, è stato abbandonato in strada. Un gesto crudele e cinico, con alcuni testimoni che hanno raccontato quei momenti atroci. “Si sentivano le urla della moglie che continuava a chiedere aiuto, poi abbiamo visto un ragazzo che lo teneva in braccio e lo ha portato dietro casa. Noi pensavamo lo stesse aiutando, ma poi è scappato via”.

Satnam Singh, i testimoni dell’abbandono del bracciante indiano con il braccio amputato

La testimonianza è di Noemi Grifo e Ilario Pepe, due ragazzi che ospitavano Satnam Singh e sua moglie in un rustico dietro la loro abitazione. Sono stati loro a chiamare per primi i soccorsi. Pepe ha poi parlato di chi lo ha lasciato lì, abbandonato: “Io gli sono corso subito dietro. L’ho visto che entrava nel furgone e gli ho chiesto cosa fosse successo e perché non lo aveva portato in ospedale. Mi ha risposto ‘da me non sta in regola’. Poteva essere aiutato”.

I due ragazzi poi hanno continuato a raccontare ad alcuni giornalisti cosa hanno visto e sentito: “La moglie di Satnam ci ha raccontato che sono stati caricati sul furgone e gli sono stati tolti anche i telefoni. Lei ha visto tutto ed è distrutta”. “Appena lo abbiamo visto gli mancava tutto il braccio, alcuni resti erano stati lasciati vicino ad alcuni cassonetti“, hanno aggiunto.

Satnam Singh, il titolare dell’azienda: una leggerezza

Scioccante il racconto che ha fatto invece il titolare dell’azienda agricola in cui lavorava Satnam Singh. “Avevo avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma lui ha fatto di testa sua. Una leggerezza, purtroppo”, ha detto Renzo Lovato, al Tg1 ieri sera. L’uomo è il padre di Antonello, datore di lavoro di Satnam e oggi indagato. “C’è dispiacere perché è morto un ragazzo sul lavoro e non dovrebbe mai succedere. È costato caro a tutti” ha aggiunto sulla Rai. Ieri sera era stato Enrico Mentana sul Tg La7 a commentare, sfogandosi, la triste vicenda.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani