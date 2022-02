Ilario Canale viaggiava sul lungomare tra Bagnoli e Pozzuoli quando ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un palo. Per lui non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Aveva solo 20 anni. La tragedia si è consumata la scorsa notte. L’incidente fatale non ha coinvolto altri veicoli.

Al momento la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire con esattezza. L’impatto contro un palo della segnaletica stradale non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla tragedia e che si sono fermati per soccorrere il ragazzo. L’incidente all’altezza di via Gerolomini. Non c’è stato però niente da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sulla tragedia sono condotte dalla polizia municipale. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno presumibilmente ripreso lo schianto, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il corpo del ragazzo è stato portato all’obitorio dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio e solidarietà per la prematura scomparsa del 20enne.

“Non ci posso credere, sto malissimo”, si legge sui social. Ilario Canale viene ricordato come un ragazzo educato, tranquillo, disponibile e come un grande lavoratore. “Grande disgrazia e lutto per tutti noi pescatori amico mio Ilario Canale sei stai un grande compagno di pesca con il quale avrei voluto più tempo anzi tutta la vita con cui passare del tempo con la tua genuina e semplice compagnia mi mancherai tanto”, scrive un amico. “Grande pescatore e grande persona, mancherà a tutti noi”.

