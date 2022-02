Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita, pochi minuti prima delle 20, fra le province di Modena e Reggio Emilia. Al momento non si segnalano danni. La scossa ha avuto una ML 4.0 è avvenuto nella zona 4 km E Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia.

Molti utenti, sui social, scrivono di aver avvertito la scossa in maniera molto distinta ma — per fortuna — per breve tempo. La scossa è stata avvertita nettamente nei due capoluoghi, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, sono già partite le ricognizioni da parte della Protezione Civile.

Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni. La zona di Reggio Emilia venne colpita da due violentissime scosse il 20 e il 29 maggio 2012: i morti furono 28, decine di migliaia gli sfollati. La scossa del 20 maggio, di magnitudo 5,9 ebbe come epicentro Finale Emilia. Il 29 maggio una scossa di entità identica partì dalla zona tra Medolla e Cavezzo.

“Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando”: lo ha detto all’AGI, Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della Regione Emilia Romagna. Sui social la paura è corsa veloce. Molti utenti hanno scritto di aver sentito la scossa chiaramente. “Tremava tutto, che spavento”, ha scritto un’utente della zona su Twitter. “É stato un sussulto unico, sono saltato dal letto praticamente”, ha scritto un altro. “A Modena si è sentito, non piccolo, accidenti”. E ancora: “Una bella botta qui”. La scossa è stata avvertita nettamente in particolate nell’hinterland di Reggio Emilia.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

