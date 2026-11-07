Il welfare aziendale si conferma una leva sempre più importante per la competitività delle imprese e il benessere dei lavoratori. Ma alla crescita delle risorse non corrisponde ancora una piena conoscenza delle opportunità disponibili. È questo uno dei principali nodi emersi al Policy & Business Forum di Urania, dove istituzioni e imprese si sono confrontate sulle prospettive del lavoro, tra nuove esigenze familiari, previdenza e trasformazioni tecnologiche.

La sfida è rendere il welfare uno strumento concretamente accessibile, capace di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita. A evidenziare il divario tra disponibilità e utilizzo dei benefit è Chiara Bassi, VP Global Public Affairs di Coverflex, che ha richiamato i risultati di uno studio realizzato con Ipsos: il 40% dei dipendenti conosce poco gli strumenti di welfare aziendale, nonostante l’aumento delle risorse investite dalle imprese. Un dato che mette in luce la necessità di migliorare informazione e consapevolezza, rendendo le prestazioni più vicine ai bisogni effettivi dei lavoratori. Una difficoltà che riguarda anche il sistema produttivo. Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bilancio del Senato, ha sottolineato come molte piccole imprese conoscano ancora poco le opportunità offerte dal welfare, evidenziando l’importanza di ampliarne la diffusione e favorire soluzioni più flessibili. Tra le priorità emerge la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari. Chiara Tenerini, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Lavoro della Camera e responsabile lavoro del partito, ha richiamato l’attenzione sul peso delle attività di cura, che continua a ricadere prevalentemente sulle donne, limitandone spesso le opportunità professionali.

Rafforzare il welfare e la contrattazione collettiva, insieme a un accesso più ampio e gratuito agli asili nido, rappresenta quindi una leva per sostenere l’occupazione femminile e ridurre le disuguaglianze. Il confronto ha affrontato anche il tema della previdenza, sempre più centrale in una società caratterizzata da profondi cambiamenti demografici. Damiani ha evidenziato l’importanza dell’educazione finanziaria, accogliendo favorevolmente la misura che prevede l’apertura di una posizione previdenziale per ogni nuovo nato. Una prospettiva condivisa da Valeria Vittimberga, direttrice generale dell’Inps, secondo cui anche i familiari potrebbero contribuire alla posizione del bambino, favorendo la mobilitazione del risparmio privato e la raccolta di capitali destinabili agli investimenti pubblici. Per Vittimberga, costruire una maggiore consapevolezza previdenziale significa offrire ai cittadini strumenti per pianificare il proprio futuro.

In questa direzione si inserisce la trasformazione dell’Inps in un ente sempre più proattivo, capace di accompagnare le persone nei diversi momenti della vita. Un processo che passa anche dalla digitalizzazione delle attività operative e dalla valorizzazione delle competenze consulenziali del personale. La tecnologia, tuttavia, modifica anche le modalità di ingresso nel mondo del lavoro. Niccolò Calabresi, Cluster Leader per Italia, Spagna e Portogallo di Heidrick & Struggles, ha posto l’accento sul rischio che l’intelligenza artificiale riduca le opportunità di apprendimento dei giovani, rendendo più difficile quella fase di esperienza pratica indispensabile alla crescita professionale. Da qui la necessità di investire nella formazione e soprattutto nelle competenze trasversali, a partire dalle capacità relazionali, sempre più richieste dalle imprese e non sempre adeguatamente sviluppate nelle nuove generazioni.

Dal confronto emerge così un modello di welfare che supera la dimensione del singolo benefit e diventa parte integrante delle politiche per il lavoro. La sfida è costruire un’alleanza tra pubblico e privato, capace di integrare sostegno alle famiglie, previdenza e formazione, trasformando le risorse disponibili in opportunità concrete per lavoratori e imprese.

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Giampiero Cinelli