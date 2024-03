Il 21 e 22 marzo 2024, a Pesaro, Capitale della Cultura italiana, si svolgerà l’Assemblea nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane. Un appuntamento importante durante il quale sindaci e amministratori locali si incontreranno e discuteranno di città e di territori. Durante l’Assemblea sarà presentato il “Patto dei Sindaci per Gli Stati Uniti d’Europa”, promosso dall’associazione – che raggruppa i sindaci e amministratori locali riformisti e progressisti – e dal Movimento Europeo Italia.

Ma l’Assemblea sarà anche un’occasione per confrontarsi col governo sui temi che sono al centro della discussione pubblica, che interessano lo stato socio-economico del Paese, e in particolare degli enti locali, e del dibattito politico in vista delle prossime elezioni europee: il PNRR, l’Autonomia differenziata, la riforma del TUEL, l’Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità, alla tutela ambientale, allo sviluppo e alla produttività e competitività del nostro Paese. Saranno, infatti, presenti i ministri Urso e Locatelli. Presente anche la leader di +Europa, Emma Bonino, nonché i sindaci di Barcellona e Charleroi.

«Abbiamo voluto mettere l’Europa al centro dell’Assemblea nazionale di ALI – spiega Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Pesaro, Capitale della Cultura – perché crediamo fermamente nell’importanza che l’Europa riveste per il nostro Paese e dunque per i nostri territori, perché senza un europeismo e un’Europa federale i comuni stessi non avranno futuro. Facciamo nostre le parole del Presidente Mattarella, “L’Europa non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. È di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona”».

«Al tempo stesso – conclude Ricci – ALI si batterà contro la riforma Spacca-Italia, l’autonomia differenziata, perché l’Italia ha bisogno di essere ricucita, non divisa, e perché è una riforma che schiaccia le vere autonomie che sono i Comuni». «L’Assemblea Nazionale 2024 di ALI sarà una grande occasione di confronto che i rappresentanti dei comuni, delle province e delle regioni aderenti alla nostra associazione potranno cogliere per determinare il proprio ruolo all’interno del network che ALI rappresenta. Lo faremo in un contesto importante: nella Città di Pesaro, Capitale della Cultura Italiana per l’anno in corso, amministrata dal nostro Presidente Nazionale Matteo Ricci», spiega Valerio Lucciarini De Vincenzi Segretario Generale ALI.

Sarà, dunque, conclude Lucciarini, «un altro passaggio fondamentale per generare la consapevolezza di una sinergia associativa di supporto ai Sindaci; una opportunità di crescita e di emancipazione continua sulla strada del riformismo applicato ai territori». L’evento si svolgerà presso gli spazi dell’Hotel Charlie di Pesaro, in Viale Trieste, 281.

Il programma completo è scaricabile a questo indirizzo:

https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2024/03/Assemblea-Nazionale-2024-Programma.pdf

