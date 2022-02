Tamara Cantelli è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata in strada, in pieno centro, sorpresa da un malvivente mentre tornava a casa. È successo ieri sera, intorno alle 21:30 a Savignano sul Rubicone, nella provincia Forlì-Cesena in Emilia Romagna. Cantarelli è una speaker molto popolare di Radio Gamma. Ha 60 anni. È stata ricoverata d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena.

A pochi metri dall’ingresso di casa, in strada e in pieno centro, la voce della radio tra le prime emittenti private di Milano è stata aggredita in un tentativo di rapina. Secondo le prime ricostruzioni Cantelli avrebbe provato a opporre resistenza, a trattenere la sua borsa che l’aggressore aveva strattonato. Il rapinatore a quel punto avrebbe tirato fuori un coltello e l’avrebbe colpita. La donna è rimasta ferita gravemente al polso.

Nessuno in strada, a quell’ora. Le urla della donna hanno comunque attirato l’attenzione. L’aggressore intanto è scappato, si è dato alla fuga prima dell’arrivo del 118. Il marito di Cantelli avrebbe sentito le urla dall’interno dell’abitazione. La 60enne è stata trasportata e ricoverata d’urgenza. Dovrà essere sottoposta a un’operazione per le lesioni subite all’altezza del polso sinistro. Le sue condizioni sono serie.

La comunità emiliana è sotto shock. Così come è sconvolta la comunità di Radio Gamma: migliaia gli sms e i messaggi di solidarietà e sostegno indirizzati a Cantelli. “Sono all’ospedale Bufalini dove è ricoverata la vittima di un furto degenerato in un accoltellamento, avvenuto questa sera in centro. Attraverso il personale sanitario, le porto la vicinanza di tutta la comunità – il messaggio del sindaco Filippo Giovannini, in piena notte – Quanto è successo è grave e vergognoso, e tutta la nostra comunità condanna ciò che è accaduto. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, stanno lavorando per chiarire i fatti. Savignano non tollera episodi come questo e ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, certa che faranno luce su questo episodio. Chi ha compiuto un gesto così grave e scellerato non può trovare posto nella nostra comunità”.

Sulla brutale aggressione in strada indagano i Carabinieri che subito hanno fatto scattare le attività per individuare l’uomo in fuga. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sorveglianza della zona dell’accoltellamento per risalire all’uomo.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

