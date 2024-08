Dramma in Brasile dove un aereo con a bordo 62 persone è precipitato nello stato di San Paolo pochi minuti prima dell’atterraggio. Nessuno dei passeggeri a bordo dell’aereo è sopravvissuto all’incidente. Lo riferiscono le autorità locali. L’incidente, le cui cuase sono in corso di accertamento (è avvenuto nel corso di condizioni meteo avverse), si è verificato a Vinhedo e, stando a quanto rende noto la compagnia aerea Voepass, 58 erano i passeggeri a bordo e quattro i membri dell’equipaggio.

Brasile, aereo precipita e si schianta sulle case

L’aereo era partito dalla città di Cascavel, nello Stato di Parana, ed era diretto all’aeroporto internazionale di Guarulhos. Il velivolo ha colpito diverse case secondo quanto riporta la Cnn citando la protezione civile brasiliana.

“La Farnesina e il consolato generale di San Paolo stanno effettuando le opportune verifiche per escludere presenza di connazionali sull’aereo precipitato in Brasile nello Stato di San Paolo. Per info e emergenze contattare l’Unità di Crisi al numero +39 0636225 o CG a San Paolo +5511983460345″. Lo scrive la Farnesina su X.

Brasile, l’incidente pochi minuti prima dell’atterraggio

I dati del portale FlightRadar24 mostrano che l’aereo, partito alle 11:56 è precipitato alle 13:22 di venerdì 9 agosto. Un minuto prima dello schianto l’aereo si trovava a un’altitudine di 17.200 piedi. L’orario di arrivo previsto a Guarulhos era alle 13:30, l’incidente sarebbe dunque avvenuto in fase di atterraggio. Numerosi video pubblicati su internet dai residenti – e ripresi dai media – mostrano l’aereo cadere a picco nella regione collinare a pochi chilometri dalla città di Campinas ed essere immediatamente avvolto dalle fiamme.

