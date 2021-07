Un aereo con 28 persone a bordo è scomparso nella regione dell’Estremo Oriente russo della Kamchatka: lo hanno riferito funzionari locali. L’aereo, un An-26 con 22 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, era in volo dalla città di Petropavlovsk-Kamchatsky al villaggio di Palana mancando però una comunicazione programmata, hanno detto i funzionari di emergenza locali.

Secondo il ministero dei trasporti locali è sparito anche dai radar. È stata avviata un’indagine ed è in corso una missione di ricerca: secondo il Servizio russo di emergenza, come riferito da Sputnik, il velivolo An-26 si sarebbe inabissato in mare. I soccorritori avrebbero anche individuato il punto dove è precipitato l’aereo: “Presumibilmente il punto dove l’aereo si è schiantato è stato trovato in mare”, hanno spiegato le fonti.

L’ultimo grave incidente aereo in Russia, come ricorda l’Ansa, risale al maggio 2019: un Sukhoi Superjet della compagnia nazionale Aeroflot fu costretto ad un atterraggio di emergenza e prese fuoco sulla pista di un aeroporto di Mosca, uccidendo 41 persone.

#UPDATE Contact has been lost with a passenger plane carrying more than two dozen people in Russia’s Far Eastern peninsula of Kamchatka, local officials say.

The An-26 was flying from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana when it disappeared and failed to land as scheduled pic.twitter.com/fmCHqRTsCs

— AFP News Agency (@AFP) July 6, 2021