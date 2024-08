Una bambina di 10 mesi è stata trovata senza vita nell’abitazione, completamente a soqquadro, dove viveva con i genitori nel quartiere Centocelle a Roma. La scoperta in mattinata dopo l’allarme lanciato dalla mamma e dal papà che hanno trovato morta la piccola nell’appartamento in via dei Gerani chiamando l’intervento del 112.

Bimba morta in casa a soqquadro, l’allarme dei genitori: accertamenti

Una volta arrivati in casa, gli agenti, così come riporta l’agenzia LaPresse, hanno trovato le stanze a soqquadro. Inutili i tentativi di rianimare la piccola, che avrebbe compito un anno il 23 settembre prossimo, da parte dei sanitari del 118. La salma della piccola è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e l’autopsia verrà eseguita al Policlinico di Tor Vergata.

Bimba morta a Roma, “patologia da nascita”

Da una prima analisi sul piccolo corpo non emergerebbero segni di violenza. Stando a quando emerso successivamente, la piccola aveva patologie congenite dalla nascita. A lanciare l’allarme è stato il papà in seguito al segnale d’allarme lanciato dalla macchina che monitorava lo stato di salute della piccola, che aveva patologie congenite dalla nascita.

