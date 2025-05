La zona del pronto soccorso utilizzata come base di spaccio. Protagonista autista del 118 che guidava le operazione non solo di soccorso ma anche di vendita della droga, utilizzando per stare tranquillo i locali dei medici come deposito per la sostanza stupefacente. E’ quanto emerge in una inchiesta coordinata dalla procura di Foggia e condotta dai carabinieri, relativa ai locali della postazione del 118 presente nell’ospedale Lastaria di Lucera, comune di 30mila abitanti.

Spaccio al pronto soccorso: almeno 80 episodi accertati

Sei le persone arrestate (due in carcere e quattro ai domiciliari) e quattro quelle denunciate. In particolare l’indagine ha consentito di documentare uno smercio di droga all’interno della postazione del pronto soccorso dell’ospedale ‘Lastaria’ di Lucera, luogo di spaccio gestito dall’autista 41enne, soccorritore del 118, con il concorso di altri persone che accedevano ad aree riservate dell’ospedale per discutere di approvvigionamento di sostanza stupefacente e proventi da ripartire. Sarebbero almeno 80 gli episodi di cessione, acquisto e detenzione di droga documentati dai carabinieri. A incidere sulle valutazioni effettuate dal Gip in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli arrestati, è stato il valore probatorio dei recuperi di varie sostanze stupefacenti, in primis cocaina, realizzati dagli investigatori.

Autista via whatsapp guidava clienti

L’autista comunicava con i clienti via Whatsapp per poi riceverli in ospedale tra un soccorso e l’altro. L’uomo, così come accertato nel corso delle indagini, custodiva la droga anche all’interno della sala medici del pronto soccorso a cui aveva accesso.

Il nuovo ‘Policlinico’ di Foggia, che nel 2020 ha iniziato l’attività di accorpamento dell’ospedale “Lastaria” di Lucera all’azienda ospedaliero-universitaria Riuniti, in una nota precisa che “in riferimento alla notizia pubblicata oggi sulla stampa relativamente alla presunta presenza di droga nel Pronto Soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera, si precisa che, come emerge anche dal testo di alcuni articoli pubblicati, si tratta della postazione del 118 della Asl Foggia, ubicata in locali del Lastaria adiacenti al Pronto Soccorso, ma con personale del Servizio Territoriale del 118”.

