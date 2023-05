Intanto, non si censura un intellettuale “solo” perché ha dato all’intero ministero della Difesa italiana dei “piazzisti di strumenti di morte”. Poi, non lo si censura nemmeno se cita in modo peloso e parziale l’articolo 11 della Costituzione, cercando di indottrinare il pubblico di giovani del concertone del 1° maggio, mascalzoneggiando che “l’Italia ripudia la guerra” e basta, omettendo ad arte il resto dell’articolo che spiega, appunto, in quali circostanze e in che modi l’Italia può partecipare a una guerra. Vaccate come quelle di Rovelli sull’art. 11, diffuse col megafono di tutti i media italiani, danneggiano il certosino lavoro di ogni professore di Diritto Costituzionale, incluso il mio. Ma lo ribadisco: tutto questo, per me, non è sufficiente a censurare un intellettuale del calibro di Carlo Rovelli.

Il mondo della cultura italiana ha reagito all’esclusione di Rovelli in modo pronto e forte. Talmente forte che alla fine Ricardo Franco Levi è tornato sui suoi passi e ha ribadito l’invito al fisico. Una voce interessante fuori dal coro è stata quella del collega dell’Espresso e di Repubblica, Massimiliano Coccia , “Carlo Rovelli sa benissimo che la sua esclusione della Fiera di Francoforte in rappresentanza dell’Italia non è dovuta alla richiesta di censura da parte del Ministro della Difesa Guido Crosetto ma è da ricercare dalla eco profonda che le parole pronunciate dal palco del Primo Maggio hanno avuto sia in Italia che all’estero.” Cos’altro ha detto Rovelli dal palco del concertone? Coccia penso si riferisca a questo brano qui: “Volere la pace, ma dopo la vittoria, significa volere la guerra, ovviamente. Vediamo orrori commessi del nemico, veri. E gli orrori che fanno le nostre armi? Le migliaia di bombe che noi produciamo e mandiamo sui diversi teatri di guerra, devastano e ammazzano come le altre. Creano dolore come le altre.”