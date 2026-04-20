“Exit Queen”, passa da Roma il viaggio del libro (già in ristampa) firmato da Spartà e Ubezio

A Roma ti può capitare davvero di tutto, e davvero in ogni momento. Può capitare ad esempio che una persona con cui avevi un appuntamento di lavoro a Ponte Milvio ti chieda di vedervi in un altro posto – in pieno centro – e in un’altra circostanza. Può capitare che quella circostanza sia la presentazione di un libro e che, senza saperlo, quel libro sia proprio quello che volevi approfondire.

È esattamente a seguito di questo capitombolo di eventi che mi sono ritrovato alla presentazione di “Exit Queen – Scacco alla Regina” (Bonfirraro Editore), organizzata da “Roma da bere e da chiacchierare”. Gli autori sono Francesco Spartà, giornalista dell’AGI (Agenzia Giornalistica Italia) e Marco Ubezio (avvocato ed esperto di Famiglie Reali, già autore per Garzanti di “Elisabetta, la Regina infinita”). Il libro, un romanzo a metà tra il thriller e la favola moderna, è naturalmente ambientato nella Londra della Famiglia Reale. Al centro, una società, come quella britannica, che è ben altro che gli sfarzi e la ricchezza della City. Un Regno sempre più impoverito e socialmente slabbrato, anche per gli effetti della Brexit, si avvicina al referendum che segnerà il destino della Corona e che, affermano gli autori, “tecnicamente non è impossibile, in virtù del fatto che la costituzione britannica è una costituzione non scritta”. In questo contesto, Elisabetta II si trova a confrontarsi con un premier laburista e populista – Lionel, un richiamo fortissimo al Leone britannico – che punta a fare della Monarchia il passato della Gran Bretagna.

A sostenere Elisabetta il suo segretario particolare – un personaggio controverso avvezzo a basse frequentazioni nelle serate dei pub londinesi – e un ragazzino che, conosciuto casualmente, diventa una sorta di nipote aggiunto.

“Exit Queen” sta girando locali e librerie di mezza Italia: pochi giorni fa Modena e, prim’ancora, Roma, appunto. Una presentazione, quella capitolina, presso il Tartaruga Bar e Bottega di Piazza Mattei, che ha visto intervenire un “parterre de roi” (è il caso di dirlo). Abilmente moderati dalla giornalista Silvia Roberto, oltre agli autori hanno partecipato Lavinia Orefici, giornalista di Mediaset (già autrice del documentario “The Queen. La favola” – 2022, in occasione dei settant’anni di regno della Regina – e dei libri “Elisabetta II dalla A alla Z” e “Diana, la principessa del popolo”), Giovanni Landi, giornalista, Gilda Faleri, giornalista esperta di Famiglie Reali.

Gli interventi hanno naturalmente spaziato da elementi politici, comunicativi e giornalistici contenuti nella trama del libro a temi di più stringente attualità: in particolare, i riflessi e il peso che gli Epstein files potrebbero avere o avrebbero potuto avere su decisioni che coinvolgono mezzo mondo.

Il tutto all’interno di un format, quello di “Roma da bere e da chiacchierare”, che avvicina un esercito di giovani a momenti di cultura affiancati alla possibilità di nuove conoscenze personali e professionali. Un format di successo, che si lega a prodotti di qualità. E a poche settimane dall’uscita, “Exit Queen” è già in ristampa.

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Domenico Bonaventura