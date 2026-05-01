Saranno 46 i cantanti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio per intrattenere il pubblico di Piazza San Giovanni e quello da casa. Il classico appuntamento musicale del giorno della Festa dei lavoratori sarà infatti trasmesso in streaming su Rainews.it, in diretta su Rai 3, RaiPlay e RaiRadio2, con copertura anche su Rai Italia. Un giusto mix tra artisti affermati e nuove voci, con alcune rivelazione di Sanremo: Geolier, Emma, Ermal Meta, Irama, Madame, Rocco Hunt, Dolcenera, Litfiba, Francesca Michielin, e Fulminacci, ma anche Bambole di Pezza e Ditonellapiaga, che tanto hanno incantato al Festival della musica italiana. La diretta del day time comincerà alle ore 15.15 e si concluderà alle ore 19. Il prime time comincerà alle 20 e si concluderà alle 00.15.



La scaletta del concerto del Primo Maggio e l’ordine di esibizione

Questo l’elenco dei cantanti in ordine di esibizione

1. Arisa

2. Paolo Belli

3. Rob

4. Santamarea

5. Francamente

6. Casadilego

7. Primogenito

8. Birthh

9. Nico Arezzo

10. Sissi

11. Roshelle

12. Dutch Nazari

13. Silvia Salemi

14. Okgiorgio

15. Senza Cri

16. Lea Gavino

17. Emma Nolde

18. Ministri

19. Angelica Bove

20. Eddie Brock

21. Bambole Di Pezza

22. Chiello

23. Maria Antonietta e Colombre

24. Dolcenera

25. Mobrici

26. Delia che canta Bella Ciao

27. Niccolò Fabi

28. La Nina

29. Ermal Meta

30. Sayf

31. Fulminacci

32. Riccardo Cocciante

33. Serena Brancale con Levante e Delia

34. Levante

35. Litfiba

36. Ditonellapiaga

37. Emma

38. Pinguini Tattici Nucleari

39. Madame

40. Geolier

41. Dardust con Davide Rossi

42. Irama

43. Francesca Michielin

44. Frah Quintale

45. Rocco Hunt

46. Arisa

47. BigMama

48. Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Redazione

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Luca Frasacco