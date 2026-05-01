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La scaletta del concerto del Primo Maggio: ordine di esibizione dei 46 cantanti. Quando cantano
Saranno 46 i cantanti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio per intrattenere il pubblico di Piazza San Giovanni e quello da casa. Il classico appuntamento musicale del giorno della Festa dei lavoratori sarà infatti trasmesso in streaming su Rainews.it, in diretta su Rai 3, RaiPlay e RaiRadio2, con copertura anche su Rai Italia. Un giusto mix tra artisti affermati e nuove voci, con alcune rivelazione di Sanremo: Geolier, Emma, Ermal Meta, Irama, Madame, Rocco Hunt, Dolcenera, Litfiba, Francesca Michielin, e Fulminacci, ma anche Bambole di Pezza e Ditonellapiaga, che tanto hanno incantato al Festival della musica italiana. La diretta del day time comincerà alle ore 15.15 e si concluderà alle ore 19. Il prime time comincerà alle 20 e si concluderà alle 00.15.
La scaletta del concerto del Primo Maggio e l’ordine di esibizione
Questo l’elenco dei cantanti in ordine di esibizione
1. Arisa
2. Paolo Belli
3. Rob
4. Santamarea
5. Francamente
6. Casadilego
7. Primogenito
8. Birthh
9. Nico Arezzo
10. Sissi
11. Roshelle
12. Dutch Nazari
13. Silvia Salemi
14. Okgiorgio
15. Senza Cri
16. Lea Gavino
17. Emma Nolde
18. Ministri
19. Angelica Bove
20. Eddie Brock
21. Bambole Di Pezza
22. Chiello
23. Maria Antonietta e Colombre
24. Dolcenera
25. Mobrici
26. Delia che canta Bella Ciao
27. Niccolò Fabi
28. La Nina
29. Ermal Meta
30. Sayf
31. Fulminacci
32. Riccardo Cocciante
33. Serena Brancale con Levante e Delia
34. Levante
35. Litfiba
36. Ditonellapiaga
37. Emma
38. Pinguini Tattici Nucleari
39. Madame
40. Geolier
41. Dardust con Davide Rossi
42. Irama
43. Francesca Michielin
44. Frah Quintale
45. Rocco Hunt
46. Arisa
47. BigMama
48. Orchestra Popolare La Notte della Taranta
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