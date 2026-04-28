Una giornata interamente dedicata alla musica, alla memoria e alla visione di chi ha saputo sognare in grande. Nasce il Cava Music Fest, il nuovo festival che il 1° maggio trasformerà il centro di Cava de’ Tirreni in un grande palcoscenico a cielo aperto, con oltre 12 ore di musica dal vivo, due stage e decine di artisti coinvolti.

L’evento, promosso dall’associazione Morini 50 Film APS con la direzione artistica di Vincenzo Falcone e Pierluigi Di Florio, è organizzato in co-organizzazione con il Comune di Cava de’ Tirreni, è reso possibile grazie al contributo di BCC Campania Centro come main sponsor, con co-finanziamento della Camera di Commercio di Salerno.

Il Cava Music Fest è dedicato alla memoria di Franco Troiano, storico promoter cavese che tra gli anni ‘70, ‘80 e ‘90 portò in città alcune delle più importanti star della musica mondiale, come i Pink Floyd, Bob Dylan, Deep Purple, The Clash, The Cure, Sting, Prince, Tina Turner, Simply Red, Simple Minds, Duran Duran, Dire Straits, Spandau Ballet, Vasco Rossi, Zucchero Fornaciari, contribuendo a rendere Cava de’ Tirreni un punto di riferimento per i grandi concerti.

Tra i momenti più significativi della sua attività, il rapporto speciale con Pino Daniele, nato fin dagli esordi del grande artista napoletano. Fu proprio Franco Troiano, a metà degli anni ‘70, a credere per primo nel talento di Pino e a portarlo sui grandi palchi cittadini. Un legame testimoniato da una lettera autografa di Pino Daniele oggi esposta allo stadio cittadino.

Il Cava Music Fest nasce proprio da questa eredità: la volontà di riportare la musica al centro della vita cittadina e di offrire spazio alle nuove generazioni di artisti. Un piano di rilancio culturale della città tra Territorio, Economia, Visione.

Due palchi, a piazza Duomo e nei Giardini San Giovanni, decine di esibizioni e un’intera giornata di spettacolo che coinvolgerà associazioni culturali, performer e giovani talenti locali, in un progetto che guarda lontano e che punta a diventare un appuntamento stabile nel calendario musicale del Sud Italia.

«Il Cava Music Fest è più di un festival — spiega Falcone — è un tributo alla storia musicale della città e a chi, come Franco Troiano, ha creduto nella forza dei concerti e nella capacità della musica di unire generazioni diverse. Un sogno che riparte dal cuore di Cava de’ Tirreni e che guarda al futuro con la stessa passione di chi, anni fa, trasformò una città in un grande palcoscenico. Il progetto mira a diventare un format stabile, una piattaforma culturale permanente per la musica, l’arte e la formazione, che restituisca a Cava il suo posto nella mappa della creatività italiana».

La giornata prende il via con il The Morning Club nei Giardini Palazzo San Giovanni. Dalle ore 10 alle 15 DJ set ad ingresso libero con Giansa + Giulia Visone, Roby The Glove, Aüra/Sean Grey, Gigi Squillante. Area food & beverage a cura di Palazzo San Giovanni e stand promozionali di BCC, D’Amico e Furore Gin.

Main Stage Piazza Duomo dalle ore 16 fino all’una di notte. Il cuore dell’evento ospita 7 band emergenti del panorama campano e non (Frenesia, Pharsalia, Sal Carisma, Luce, Via Mercanti, Susanna Reppucci, Ilaria Kappler, Valentina Toli), tra artisti live e i principali headliner.

Tra i nomi della line-up figurano The Cube Guys, Boss Doms e Aura, insieme alle local icon Gabriele Esposito e Vincenzo Viscardi, finalista di X Factor. Due palchi, a Piazza Duomo e nei Giardini San Giovanni, e un’intera giornata che coinvolgerà associazioni culturali, performer e giovani talenti del territorio. L’evento è pensato anche per I più piccoli in Piazza Passaro con gonfiabili e giostre in un’area dedicata nel centro città a cura di I Pirati Animazione.

Completano il quadro degli sponsor: Flex Packaging, Ferraioli Auto, Gaudiosi Bridal Atelier, D’Amico, La Tramontina, Gaudiosi, Doria, Nuova Rivest, Casa Gambardella, Masullo Medical Group, Enotrio, Pizza & Delicious, Tredil Impresit, Mineral, TE.RI., CRTF, Sica Pomodori, Cava Energia, La.Sp.ed. Tirreno, Be Motion, Maluna, Restyling Car, Volano, Furore Gin, Trees Music Studio, Perrella, Casa Gambardella, Nami, Roburgas, Martini, Cinquanta Spirito Italiano.

Partner istituzionali: Confcommercio, Confesercenti, CNA. Media partner: The Donkey Studio, ADV City, OFT Agency, Radio PlayTag.

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