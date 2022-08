Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento nel bagaglio di un’auto data alle fiamme a Cologne, in provincia di Brescia, del cadavere di un uomo senza vita, rinvenuto con mani e piedi legati.

La vettura ritrovata intorno alle 13, scrive l’Ansa, sarebbe intestata ad un cittadino straniero residente in un paese vicino. È invece in corso di verifica la segnalazione di alcuni passanti, che hanno riferito ai carabinieri della compagnia di Chiari di aver visto delle persone mentre abbandonavano l’auto, una Range Rover, poi avvolta dalle fiamme.

Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, intervenuti nella campagna attorno a Cologne, dove era stato segnalato l’incendio, per spegnere le fiamme.

Un caso simile era stato registrato domenica mattina a Lamezia Terme, in Calabria. Nella notte tra sabato e domenica era stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un anziano, scoperto in una Daewoo Matiz in contrada Piombo.

L’identità della vittima ancora oggi è sconosciuta, nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata alle forze dell’ordine locali, mentre il cadavere dell’anziano si trova attualmente a Catanzaro, sottoposto alle analisi del medico legale per risalire all’identità. Ignoto anche il proprietario della vettura carbonizzata, visto che la targa è andata distrutta nell’incendio.

(in aggiornamento)

Redazione

Fabio Calcagni