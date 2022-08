Sono almeno 16 i morti e 29 i feriti, di cui otto in gravi condizioni, in seguito al gravissimo incidente avvenuto in Turchia a Derik, nella provincia di Mardin, sud est del Paese. Un camion è piombato sulla folla, falciando decine di persone.

Secondo il ministro della Salute Fahrettin Koca la causa dell’incidente è la rottura dei freni del mezzo di trasporto. “Siamo devastati per questo secondo incidente”, ha dichiarato il ministro.

Al momento dunque sarebbe esclusa la pista del terrorismo. Sempre oggi nel Paese il governatore della provincia di Gaziantep aveva riferito di un incidente stradale che aveva coinvolto un’ambulanza, provocando 16 morti e 22 feriti.

İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin’in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2022

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro