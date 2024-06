La deputata del Movimento 5 Stelle Susanna Cherchi durante la seduta fiume alla Camera sul voto sull’Autonomia se ne è uscita minacciando i membri della maggioranza tirando in ballo anche Piazzale Loreto e Mussolini. Ma la parlamentare pentastellata non è nuova a interventi controversi e diventati poi virali.

Chi è Susanna Cherchi, deputata del M5s

Susanna Cherchi ha 68 anni, nata a Iglesias il 23 dicembre del 1955. Dopo una laurea in Scienze Geologiche all’università La Sapienza di Roma nel 1982, ha virato verso le attività di insegnamento come docente di matematica alla scuola secondaria di primo grado. La sua attività politica inizia nel 2012 quando si iscrive al Movimento 5 Stelle e nel 2022 viene eletta deputata nel collegio plurinominale Sardegna.

Gli interventi in aula di Susanna Cherchi, deputata cinque stelle: da Donno ai soldi

Cherchi non è nuova a interventi simili nell’aula della Camera dei deputati. Negli scorsi giorni aveva preso la parola sempre nel dibattito sull’autonomia differenziata, rivolgendosi al ministro leghista Roberto Calderoli: “Ministro, dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Li tiri fuori”. Frasi ripetute in loop tanto da diventare virale. Così come ha fatto discutere un altro suo intervento in Parlamento, ancora più recente, dopo la rissa in parlamento che ha visto protagonisti il grillino Donno e soprattutto il leghista Iezzi. Susanna Cherchi ha preso le difese del suo collega di partito, esagerando e urlando: “Leonardo Donno poteva morire!“.

