“Con il karma non si scherza. La cattiveria si paga, prima o poi la pagherete voi, i vostri figli e i vostri nipoti”. E poi ancora: “Gli italiani sono un popolo strano. Non dimenticate piazzale Loreto dove Mussolini è arrivato e l’hanno messo a testa in giù”. Parole quelle di Susanna Cherchi, deputata del Movimento 5 Stelle, pronunciate nel corso della seduta fiume a Montecitorio che ha portato al via libera all’Autonomia differenziata.

Cherchi, 68enne sarda, docente di matematica alle scuole medie ed eletta nel collegio plurinominale Sardegna 1 alle politiche 2022, è stata più volte interrotta nel corso del suo intervento e invitata ad “usure un linguaggio consono a quest’aula, non parlo di cose politiche…”. Ma la parlamentare prosegue nel suo discorso contro l’attuale maggioranza.

