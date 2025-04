Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata all’Ospedale romano Santo Spirito per sottoporsi a un intervento programmato – l’impianto di un pacemaker – che non desta alcuna preoccupazione. La notizia arriva dal Quirinale, dove si precisa che il Capo dello Stato ha svolto regolarmente i suoi impegni durante la giornata, incontrando anche il Presidente del Montenegro.

Ad oggi, Mattarella, ha sempre goduto di ottima salute, e dall’inizio del suo mandato (3 febbraio 2015), non era mai stato ricoverato in ospedale. Tra i primi messaggi di vicinanza, quello del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che su X ha scritto: “Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo”. Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha rivolto a Mattarella “I più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”.

Seguono aggiornamenti

Redazione

Luca Frasacco