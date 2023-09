Due turisti di nazionalità irlandese sono stati travolti e uccisi da un’auto a Roma, in via Cristoforo Colombo. Le due vittime, Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly, marito e moglie di 60 e 59 anni, erano a piedi e stavano attraversando la strada quando sono stati investiti dalla vettura condotta da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, giovedì 7 settembre. Non c’è stato nulla da fare per i due pedoni, sbalzati per diversi metri, deceduti in seguito al violento impatto.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche la polizia locale che sta effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto all’altezza della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, nei pressi di un campeggio, in direzione Eur. L’incidente alle ore 12.50, con l’automobilista che ha investito i due che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

La Colombo è stata chiusa nel tratto direzione Roma da Ostia fino a via di Malafede. Sul posto la Polizia Roma Capitale del X Gruppo Mare per i rilievi. Un incidente che riaccende le polemiche sulla mancata realizzazione di un sottopasso, previsto da anni, con tanto di fondi stanziati.

