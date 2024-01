Paola Perego è stata ricoverata d’urgenza per sottoporsi a un’operazione di nefrectomia parziale a causa di un tumore al rene. Dal letto d’ospedale comunica il suo stato di saluto a tutti i suoi fan con una foto evocativa di una flebo sul letto d’ospedale. Tantissimi i messaggi di vicinanza dal mondo dello spettacolo a partire dalla sua amica e collega Simona Ventura.

“Importante, può salvare la vita”, ha detto sui social. “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. E comunque è importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“, ha continuato.

Cosa si intende per nefrectomia parziale

Con nefrectomia parziale si intende la rimozione di parte del rene, per l’esattezza del parenchima renale, in quanto affetto da patologia conservandone viceversa la parte intatta.

Ad oggi questo intervento è molto più comune che in passato grazie all’evolversi delle tecniche, soprattutto nei casi in cui l’altro rene sano controlaterale è presente e funzionante. La conservazione di quanto più parenchima funzionale possibile offre vantaggi in termini generali di qualità di vita e di sopravvivenza.

I tipi di tumore ai reni più diffusi: carcinomi

La nefrectomia parziale si pratica per diversi tipi di patologia. Tra le patologie maligne ci sono i tumori del parenchima renale e molto più raramente i tumori della via escretrice.

I tumori del parenchima renale più frequenti sono i Carcinomi a Cellule Renali. Si tratta di tumori maligni che originano dalle cellule del parenchima (il tessuto che filtra l’urina) renale particolarmente resistenti alle terapie.Di fatto l’unica terapia efficace è l’asportazione chirurgica, essendo per nulla sensibili sia alla chemio che alla radioterapia, e decisamente poco sensibili all’immunoterapia.

La velocità e lo sviluppo di un carcinoma renale

Anche la crescita locale, quindi la velocità di sviluppo ha tempi diversi a seconda dell’istotipo. Pertanto la terapia necessaria a rimuovere il tumore deve tener conto delle dimensioni, della sede e delle caratteristiche del tumore.

Paola Perego: l’importanza della prevenzione, diagnosi e ricovero

Paola Perego dal letto di ospedale insiste molto sull’importanza della prevenzione. Nel suo caso infatti il tumore è stato individuato in una fase molto iniziale. Molto importanti sono ecografie eseguite per altri motivi, sia per sintomi e segni (ematuria, dolore lombare, febbre, gonfiore alterazioni ematochimiche, anamnesi) che ne suscitano il sospetto. In ogni caso, qualsiasi motivo abbia sollecitato il sospettto, la diagnosi di lesione renale deve essere fatta con una TAC multistrato di addome e pelvi eseguita con il mezzo di contrasto e pose angiogra- fiche.

“Importante, può salvare la vita”, ha detto sui social. “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. E comunque è importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“, ha continuato.

Che tipo di intervento viene eseguito?

La resezione renale, altrimenti detta nefrectomia parziale, eminefrectomia o enucleoresezione di tumore, che consiste nell’asportazione del tessuto renale affetto dalla lesione e di una parte di parenchima sano ad esso adiacente per garantire la completa pulizia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo