Tanta paura per Paola Perego operata d’urgenza per un tumore al rene. La conduttrice è stata sottoposta a una nefrectomia parziale (asportazione di una parte del rene) per una neoplasia scoperta fortunatamente in uno stadio iniziale.

Paola Perego ha reso nota la vicenda in un post Instagram nel quale ha voluto ringraziare il prof. Gallucci e la sua equipe, che l’hanno operata. Al post hanno risposto tantissimi amici, colleghi e semplici fan, facendole gli auguri.

Paola Perego e la foto con la flebo in ospedale

Paola Perego nel post ha voluto mettere una foto del suo letto d’ospedale, nella quale si vede solo una flebo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero ma sicuramente qualche giorno di convalescenza sarà necessario per recuperare in pieno la forma.

Tantissimi i messaggi d’affetto ricevuti dallo spettacolo

Simona Ventura, sua compagna di lavoro nella trasmissione “Citofonare Raidue” così come Valeria Graci, a Mara Venier, passando per Lorella Cuccarini, Salvo Sottile, Barbara D’Urso, Paola Turci, Marina Perzy, Rita Dalla Chiesa, Ezio Greggio, Alberto Matano, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

