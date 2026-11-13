Il governo italiano si è costituito parte civile nel processo contro Mohammad Hannoun e altri cinque indagati nell’inchiesta della Procura di Genova sui presunti finanziamenti diretti ai tagliagole di Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche. Parliamo di 18 milioni di euro che, secondo gli inquirenti, sarebbero andati almeno in parte nelle casse dei terroristi palestinesi. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno hanno avanzato una richiesta di risarcimento di 18 milioni e mezzo di euro. La somma richiesta è strettamente connessa al danno d’immagine arrecato all’Italia di fronte alla comunità internazionale e ai costi sostenuti per l’attività investigativa svolta dalla Digos e dagli uffici dell’antiterrorismo, impegnati sul fronte delle indagini che hanno svelato le trame oscure che si celavano dietro l’apparente “attivismo” pro Gaza di certi figuri legati ad ambienti terroristici in Palestina. Israele invece ha scelto di non costituirsi parte civile.

Ovviamente tutto questo attivismo economicamente interessato fioriva mentre le piazze pro Gaza pullulavano di esponenti politici nostrani che non si erano accorti di nulla: si sa, l’ingenuità è un tratto distintivo di una certa sinistra barricadera alla continua ricerca di una causa per cui scendere in piazza. Ma svelata la trama che conduce a Hamas — e restando pur sempre garantisti —, è chiaro che ci troviamo dinanzi a un pericolo che noi continuiamo a raccontare da tempo: quello della rete dell’odio che conduce al fondamentalismo islamico, che opera e agisce in Italia con una regia che conduce alla Fratellanza Musulmana, la quale, come è noto, ha cellule e presidi in tutta Europa. Per questo è necessario che anche in Italia, all’interno del perimetro fissato dal nostro ordinamento giuridico, si giunga a considerare e ad avviare tutti gli accertamenti che mirino a debellare la presenza della Fratellanza e dei suoi tentacoli fisici ed economici. La minaccia è in mezzo a noi e non possiamo fare finta che non esista.

Sono giorni intensi quelli che viviamo, con minacce esterne che premono sulla nostra rete di sicurezza cyber, e che abbiamo individuato sin da subito come guerra cognitiva; del resto, anche l’Iran ha le sue pedine in ambito di guerra ibrida. Ma c’è una minaccia più convenzionale, subdola e strisciante, e peggio ancora, è già in mezzo a noi: il mondo pro-Pal le ha spalancato le porte che la vecchia e trita cultura multiculturalista aveva già in parte aperto. È la più grande minaccia alla nostra civiltà europea e occidentale e alla nostra nazione, è il fondamentalismo islamico, e dobbiamo rammentarcelo ogni giorno.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro