Non è solidarietà. Non è attivismo. Non è dissenso politico. Secondo la magistratura italiana, è terrorismo organizzato. E operava da anni anche in Italia. Nove arresti, oltre sette milioni di euro raccolti e trasferiti, una struttura stabile e ramificata: l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova mette a nudo l’esistenza di una cellula di Hamas nel nostro Paese. Questo terrorismo organizzato si muoveva sulla base della raccolta di denaro. Tanto, tantissimo denaro che dall’Italia affluiva nelle tasche dei leader del terrorismo: serviva a comprare missili e a scavare tunnel, a mantenere i torturatori degli ostaggi del 7 ottobre, a pagare killer, informatori, spioni. Denaro che non proveniva dalla sola rete islamica attiva a Genova, ma che lì confluiva anche attraverso la raccolta presso soggetti italiani. Sui metodi e sulle tecniche di esfiltrazione e riciclaggio stanno lavorando gli inquirenti. Qui, invece, è inevitabile porsi una domanda politica e civile: chi ha alimentato questa macchina della morte? Chi ha aiutato e finanziato le reti di Hamas? Quali circuiti, quali sigle, quali associazioni, quali sindacati, quali esponenti politici hanno contribuito – consapevolmente o per colpevole cecità – a pagare il conto dei demoni antisemiti dei nostri giorni?

Tutto torna, alla luce di questa indagine. Le invocazioni ossessive «Gaza, Gaza», condite da raccolte fondi. I cortei, spesso violenti. Le occupazioni di scuole e università. Nulla è stato casuale, nulla è stato distante da questo meccanismo di finanziamento del terrorismo. La guerra cognitiva combattuta tra piattaforme digitali, social network e talk show non era gratis. Pagava, era pagata? Le indagini partite oggi a Genova, nei mesi che seguiranno, daranno risposte. Con nomi e cognomi.

Il modus operandi di Mohammad Hannoun

«Mohammad Hannoun e i suoi stretti collaboratori hanno costituito in Italia una cellula di Hamas e da molti anni operano, per mezzo dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (A.B.S.P.P.), nella raccolta di fondi destinati in tutto o in parte a detta organizzazione terroristica». È la Polizia di Stato a scriverlo nero su bianco in un comunicato che non lascia spazio a equivoci. La cellula, secondo gli inquirenti, era pienamente integrata nel comparto estero di Hamas, con ruoli definiti, referenti territoriali e un flusso finanziario continuo. Tra gli arrestati figura Ra’Ed Hussny Mousa Dawoud, indicato come membro del comparto estero di Hamas e referente diretto di Hannoun per la cellula italiana. Dawoud è dipendente dell’A.B.S.P.P. dal 2016 ed è ritenuto corresponsabile della filiale milanese dell’associazione, uno degli snodi centrali della raccolta fondi.

Gli altri coinvolti

Membri del comparto estero di Hamas e della cellula italiana sono considerati anche altri tre dipendenti dell’A.B.S.P.P.: Raed Al Salahat, componente del board of directors della European Palestinians Conference e referente per Firenze e la Toscana dell’associazione; Yaser Elasaly, responsabile insieme a Dawoud della filiale milanese; Jaber Abdelrahim Albustanji Riyad. Una mappa organizzativa che descrive una presenza diffusa, strutturata, tutt’altro che occasionale. In manette è finito anche Osama Alisawi, ritenuto membro di Hamas ed ex Ministro dei Trasporti del governo di fatto a Gaza. Alisawi è presidente del Blocco Islamico dell’Unione degli Ingegneri ed è stato cofondatore, nel 1994, della stessa A.B.S.P.P. Un dettaglio dirimente: l’associazione nasce e cresce dentro un perimetro politico preciso, non neutrale. Per questi sei arrestati l’accusa è di aver versato complessivamente 7 milioni e 280 mila euro a Hamas. Fondi raccolti ufficialmente per scopi umanitari a favore della popolazione palestinese, a Genova e in numerose altre località in Italia e all’estero. Ma secondo gli inquirenti oltre il 71% delle somme finiva al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate o controllate, alimentando l’intera architettura dell’organizzazione terroristica.

Le indagini e le reazioni della politica

Il quadro investigativo si inserisce in una cornice più ampia. Il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il Procuratore di Genova Nicola Piacente chiariscono che la creazione di cellule all’estero «non può ritenersi il frutto di iniziative personali», ma risponde a un progetto strategico dell’organizzazione madre, dotata di una struttura complessa e transnazionale. L’indagine, formalmente avviata dopo il 7 ottobre 2023, si fonda anche su segnalazioni finanziarie precedenti: la rete era già operativa, silenziosa, mimetizzata. Sul piano politico arrivano le reazioni della maggioranza: da Fratelli d’Italia alla Lega, da Forza Italia a Noi Moderati. Parlano Tajani e Salvini, intervengono quasi tutti gli eletti del centrodestra in Liguria e non solo. Colpisce, invece, il silenzio del centrosinistra: non vorremmo fosse imbarazzo. Tra i primi a prendere posizione è Riccardo De Corato, che ringrazia forze dell’ordine e magistratura e annuncia un’interrogazione parlamentare su trasparenza delle raccolte fondi, cortei e luoghi sensibili.

Il Riformista ha iniziato a denunciare tutto questo fin dall’inizio. Non ci siamo fatti intimidire da minacce e avvertimenti arrivati in redazione proprio da questa rete. Continueremo questa battaglia fino in fondo, senza arretrare di un millimetro, finché non vedremo le condanne degli amici di Hamas in Italia, uno a uno.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

