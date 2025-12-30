Sarebbe stato meglio per tutti se, dopo aver incassato le critiche che meritava, il comunicato del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore della Repubblica di Genova fosse rimasto uno spiacevole incidente da dimenticare in fretta. Le indagini sulle cellule di Hamas operanti nel nostro Paese, recitava quel vero e proprio manifesto, “non possono in alcun modo togliere rilievo ai crimini commessi ai danni della popolazione palestinese” da parte di Israele. Una considerazione doppiamente inadeguata, come dovrebbe capire chiunque: in primo luogo, perché i presunti crimini israeliani non c’entrano niente con l’indagine e, in secondo luogo, perché essi sono appunto presunti e non “commessi”, come invece scrivono gli autori di quel comunicato.

Purtroppo, quelle inaccettabili divagazioni sono rifiorite non soltanto nelle autodifese degli interessati, ma anche in certi goffi tentativi giornalistici di dimostrarne le impeccabili finalità di giustizia. E si spiega. La realtà, infatti, è che sia quel comunicato, sia la mobilitazione solidaristica che ha preso a difenderne le ragioni tendono a proteggere il fianco politicamente delicatissimo che, in modo impietoso, è stato denudato dall’ordinanza del tribunale di Genova a carico di Hannoun e degli altri indagati. La rabbia e – temiamo – i timori prodotti dall’ordinanza genovese non riguardano né la sorte né la responsabilità degli indagati. Riguardano quel fianco ormai esposto dell’enorme corpaccione politico ed editoriale che per due anni e più aveva giocherellato ipocritamente sulle attitudini non esclusivamente terroristiche di Hamas.

Dense pagine dell’ordinanza documentano il carattere “unitario” di quell’organizzazione, con buona pace dell’argomento secondo cui sarebbe possibile separarne le componenti militari, amministrative e politiche. Nessuna rivelazione, si badi, perché era ben notorio: ma infastidisce un folto pubblico il fatto che sia messa nero su bianco la sistematica deviazione degli aiuti in favore di Hamas, e l’uso camuffato del fine umanitario per il finanziamento delle attività terroristiche nella Striscia e in Cisgiordania. Così come imbarazza, quest’ordinanza, quando indugia nella spiegazione che il terrorismo di Hamas impregna radicalmente la società palestinese, in particolare mediante l’impianto di un sistema educativo pervertito all’allevamento di generazioni odiosamente indottrinate.

A creare scompiglio e motivi di preoccupazione sono queste verità rinfacciate ai troppi che fingevano di non vederle e ai non pochi che, vedendole benissimo, le accantonavano per dedicarsi al consueto protocollo propagandistico sul genocidio, sulla carestia, sulla pulizia etnica. Ma a sfiancare quella retorica c’è poi il dato profondo evocato dall’ordinanza dell’altro giorno: vale a dire l’inconfessata propensione di molti a legittimare qualsiasi opposizione al “male” israeliano, perfino se a contrastarlo sono i milioni inviati al terrorismo palestinese sotto copertura umanitaria.

A quel circuito di finanziamento, infine, non sono estranee le complicità – o a dir poco le disattenzioni – di amministrazioni locali e settori politici sinistramente compiacenti con le realtà militanti finite sotto indagine. Dovrebbero sorvegliare il risentimento di cui fanno mostra solo perché certe loro magagne sono sottoposte al giudizio dell’opinione pubblica. E meglio farebbero se si dedicassero a non fare altri danni.

Iuri Maria Prado