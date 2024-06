“Abbiamo bisogno ora più che mai dell’iniziativa e del coraggio del Sud globale per rilanciare la causa della pace e i principi basilari della coesistenza pacifica”. Il messaggio è stato pronunciato da Massimo D’Alema. Ed è ancora più significativo in che occasione l’ex presidente del Consiglio italiano lo ha lanciato: un forum di una conferenza in Cina per il 70esimo anniversario dei ‘Cinque principi di coesistenza pacifica’.

Massimo D’Alema al forum in Cina, il suo discorso

D’Alema ha partecipato al forum “Dai cinque principi della coesistenza pacifica alla costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità” nell’ambito di un evento più ampio tenuto a Pechino. “Fino alla fine della Guerra fredda, per oltre 20 anni, l’Occidente ha vissuto nell’illusione che l’equilibrio potesse essere costruito attorno ad un singolo potere e a un singolo modello di società. Nelle condizioni attuali, ripristinare il percorso di coesistenza pacifica non sarà un compito facile perché implica non solo la capacità di disinnescare i conflitti individuali ma anche quella di ricreare le condizioni per il dialogo e la comprensione reciproca”, ha detto l’ex premier.

“In un mondo privo di poteri dominanti, diventa cruciale rafforzare le istituzioni internazionali che appaiono più fragili che mai di fronte alla tragedia dei conflitti. Ritengo dunque che il senso di responsabilità, la capacità d’iniziativa dei poteri che stanno emergendo o riemergendo in questo secolo saranno particolarmente importanti” ha poi aggiunto, concludendo: “Abbiamo bisogno, ora più che mai, dell’iniziativa e del coraggio del Sud globale per rilanciare la causa della pace e i principi basilari della coesistenza pacifica”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani