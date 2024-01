Il sottosegretario Fdi alla Giustizia Andrea Delmastro, rinviato a giudizio per la rivelazione di segreti relativi al fascicolo dell’anarchico Cospito detenuto in regime di 41 bis al compagno di partito Giovanni Donzelli, è di nuovo oggetto di richiesta in coro di dimissioni.

Richiesta in coro di dimissioni per Delmastro

Le forze di opposizione chiedono le dimissioni per quanto avvenuto nella festa della notte di Capodanno 2024 a Biella con lui ospite, nel corso della quale il genero di un suo agente di scorta è stato colpito e ferito da uno sparo partito dalla pistola che aveva con sè alla festa il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzollo.

Fratelli d’Italia minimizza l’episodio di Pozzolo

Fratelli d’Italia – partito di Delmastro, Pozzolo e della premier Meloni alla quale si sono rivolti tutti i leader dell’opposizione chiedendo provvedimenti per il sottosegretario e per il parlamentare della forza politica da lei guidata- in una nota ha negato per ora conseguenze politiche immediate per l’accaduto.

“L’incidente accaduto a Biella ad una festa la sera di Capodanno che ha visto una persona ferita, per fortuna in modo lieve, da un colpo esploso da un’arma legalmente posseduta dall’ onorevole Pozzolo di Fdi – si legge in una nota diffusa da via della Scrofa nella serata del primo dell’anno- non ha alcuna rilevanza politica.

Assurdo tentativo per attaccare Fratelli d’Italia

“Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte dell’onor Pozzollo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d’Italia”. In silenzio sul caso l’intera maggioranza, i leader dell’opposizione però non sembrano intenzionati ad accontentarsi della presa di posizione di Fdi.

Grana per Giorgia Meloni in vista del 4 gennaio

Giorgia Meloni prova e riprova da giorni le risposte alle domande più scivolose che certamente arriveranno durante la conferenza stampa del 4 gennaio. Di sicuro un’altra grana per la presidente del Consiglio.

Fratelli d’Italia per ora tenta di minimizzare l’accaduto ma è pronto a valutare ogni scenario e tutti i possibili provvedimenti punitivi. Se si dovesse appurare che Pozzolo ha peccato di leggerezza per partecipare ai festeggiamenti, mettendo a repentaglio l’incolumità dei presenti, allora reagirà – si apprende – con la massima severità, arrivando a valutare la sospensione o l’espulsione.

Se invece si dovesse trattare di un incidente imponderabile, allora la reazione sarebbe meno dura, perché considerata gestibile anche a livello di opinione pubblica. Ma di certo, la premier non ha gradito la circostanza di un parlamentare che va a una festa di fine anno armato di pistola.

